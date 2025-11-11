CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ГК «Солар» увеличила выручку до 12,8 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2025 года

Группа компаний «Солар», российский провайдер комплексной кибербезопасности, огласил результаты деятельности за девять месяцев 2025 г. по данным управленческого учета в соответствии со стандартами МСФО.

Выручка «Солара» выросла на 16% год к году за девять месяцев 2025 г. до 12,8 млрд руб., что подтверждает устойчивые позиции группы на российском рынке кибербезопасности и способность наращивать бизнес в непростых экономических условиях.

Выручка от продаж продуктов выросла на 46% год к году до 2,9 млрд руб. за девять месяцев 2025 г. в результате реализации стратегии по активному развитию продуктового портфеля.

За девять месяцев 2025 г. доля продуктового направления в выручке увеличилась до 22% по сравнению с 18% за аналогичный период прошлого года. Значительный вклад в этот рост внесли флагманские решения – система предотвращения утечек данных Solar Dozor и комплексный инструмент для безопасной разработки Solar appScreener, которые успешно наращивают долю в ИБ-системах заказчиков.

Выручка от сервисов информационной безопасности за девять месяцев 2025 г. выросла на 10% год к году до 10 млрд руб. на фоне расширения спроса на услуги комплексной кибербезопасности группы и развития рекуррентной модели.

Показатель OIBDA по итогам девяти месяцев 2025 г. составил 1,1 млрд руб. «Солар» сохраняет фокус на повышении эффективности бизнеса и оптимизации затрат при гибком подходе к инвестициям в рост бизнеса.

Результаты девяти месяцев 2025 г. отражают влияние характерной для всего российского ИТ-рынка сезонности бизнеса. Влияние сезонности на OIBDA является характерным для бизнес-модели группы: исторически порядка 50% выручки в рамках финансового года поступает в четвертом квартале, в то время как операционные расходы распределены более равномерно в течение года. Дополнительным фактором давления на финансовые результаты стал рост фонда оплаты труда из-за расширения команды в предыдущие периоды. При этом «Солар» продолжает регулярную оптимизацию затрат наряду с гибким подходом к инвестициям в развитие бизнеса. Дополнительно на динамику выручки группы в отчетном периоде повлиял эффект высокой базы III квартала 2024 г., когда был завершен ряд крупных проектов с государственными заказчиками, что привело к резкому росту выручки.

За 9 месяцев текущего года «Солар» нарастил выручку на 16% год к году до 12,8 млрд руб., что соответствует ожиданиям менеджмента с учетом макроэкономики и факторов сезонности бизнеса. Значительная часть закупок ИБ-решений планируются заказчиками на IV квартал.

На фоне стабильно высокого уровня сложности и масштаба киберугроз «Солар» наблюдает устойчивый спрос на комплексные сервисы с гарантированным уровнем защиты. По итогам всего 2025 г. компания планирует сохранить двузначные темпы роста выручки.

Компания вывела на рынок ряд значимых продуктов и сервисов для ключевых категорий клиентов. Совместно с мобильным оператором Т2 «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса с применением технологий искусственного интеллекта.

Выручка от продаж продуктов информационной безопасности выросла на 46% год к году до 2,9 млрд руб., что соответствует стратегии «Солара» по увеличению доли продуктового портфеля в выручке и увеличению операционной рентабельности продаж за счет изменения их структуры. За девять месяцев 2025 г. доля продуктов в выручке увеличилась до 22% по сравнению с 18% за аналогичный период прошлого года. Значительный вклад в этот рост внесли флагманские решения – система предотвращения утечек данных Solar Dozor и комплексный инструмент для безопасной разработки Solar appScreener.

В III квартале «Солар» в рамках развития продуктового портфеля также выпустил ряд новых релизов ключевых решений, в том числе помимо упомянутого выше Solar Dozor, межсетевого экрана нового поколения Solar NGFW и ряда других продуктов. Кроме того, компания в октябре вывела на рынок систему SIEM для мониторинга и анализа киберугроз. Продукт ориентирован на крупнейшие корпорации и банки, а также организации, которые ищут решения для импортозамещения.

