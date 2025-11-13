Исследование РШУ: руководители рассказали о главных сложностях в управлении сотрудниками

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, с какими трудностями чаще всего сталкиваются руководители при работе с командами. Главный результат: управление людьми стало постоянным источником напряжения и усталости для большинства управленцев. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Самое трудное — найти «своих»

Каждый третий участник опроса (31%) признался, что главная сложность в управлении для него — подбирать подходящих сотрудников. Почти четверть (24%) считает главным вызовом необходимость добиваться нужных результатов от команды. Еще 21% заявили, что им сложнее всего мотивировать и удерживать людей.

Меньше, но все же значимая доля управленцев, испытывает серьезные трудности с делегированием (9%), а также с развитием и обучением команды (8%). Решение конфликтов оказалось на последнем месте (7%).

Сложные отношения с сотрудниками

Только треть опрошенных (33%) указали, что чаще всего ощущают спокойствие и удовлетворение, работая с командой. Остальные признались, что находятся в состоянии постоянного внутреннего напряжения (47%): раздражение и усталость при общении с сотрудниками испытывают 29% руководителей, разочарование — 18%. Еще 11% признались в своем безразличии. Воодушевление и вдохновение ощущают лишь 9% управленцев.

Больше всего руководители устают от сотрудников, которые постоянно чем-то недовольны — так ответили 26% участников опроса. 21% респондентов заявили, что им тяжело работать с самоуверенными коллегами, не готовыми слушать других. 19% отметили пассивных исполнителей, которые не проявляют инициативу. Треть управленцев (30%) признались, что им одинаково трудно со всеми этими типами сотрудников.

«Результаты исследования показывают, что для многих российских руководителей управление командой превратилось в источник хронического стресса. Руководитель оказывается в ловушке: с одной стороны — высокие требования к результату, с другой — колоссальные эмоциональные затраты на «ручное управление» людьми. Ключевая проблема, которую мы видим в цифрах, — это кризис управленческой идентичности. Тот факт, что лишь 9% руководителей испытывают воодушевление от работы с командой, а каждый третий с трудом находит «своих» сотрудников, говорит о разрыве между профессиональными обязанностями и личными компетенциями. Руководитель перегружен операционными задачами (подбор, мотивация, решение конфликтов) и не успевает заниматься стратегией и развитием бизнеса», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

Увольнения вызывают сильные эмоции

Многие руководители тяжело переносят увольнения: 56% признались, что им сложно отпустить сотрудника, 40% реагируют на это спокойно, 7% — легко, а 1% совсем не придает этому значения.

При этом почти половина управленцев (48%) признались, что чувствуют сожаление, когда сотрудник уходит. Еще 13% испытывают злость, считая, что зря потратили на человека ресурсы. 30% стараются сохранять равнодушие и дистанцию, чтобы не вовлекаться эмоционально.