CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

«Аквариус» оснастит школы Тверской области отечественными робототехническими комплексами «Рудирон» в рамках национальных целей развития

Компания «Аквариус», ведущий российский производитель вычислительной техники и ИТ-решений, в рамках реализации федерального проекта по оснащению школ современным оборудованием поставит в образовательные учреждения Тверской области 44 робототехнических комплекса «Рудирон» собственной разработки. Решение было принято на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством временно исполняющего обязанности Губернатора Тверской области Виталия Королева. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Проект реализуется в поддержку национальных приоритетов развития, сформулированных Президентом России, включая вхождение страны в топ-25 мировых лидеров по роботизации промышленности к 2030 г.

Экосистема для подготовки инженерных кадров

Программно-аппаратный комплекс «Рудирон» — это российская экосистема для сквозного непрерывного образования, призванная популяризировать инженерные профессии и развивать цифровые навыки. Комплекс обеспечивает комплексное обучение программированию, робототехнике и микроэлектронике для детей от шести лет, школьников, студентов колледжей и вузов.

Ключевые компоненты поставки: отечественный контроллер «Рудирон» — основной управляющий элемент. Плата Aqrudiron внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России и производится на тверском заводе «Аквариус»; конструкторские наборы – широкий спектр компонентов, датчиков и механических частей для сборки и прототипирования роботизированных систем; комплексные методические материалы – образовательная основа для преподавателей и учащихся, включающая рекомендации по обучению с применением контроллера.

Ценность проекта заключается в комплексном подходе, объединяющем передовое отечественное аппаратное обеспечение, программное обеспечение и методическую поддержку. Это позволяет эффективно интегрировать технологии в учебный процесс, обеспечивать равные возможности для качественного образования и раскрытия талантов молодежи и добиваться качественных результатов в подготовке кадров для цифровой экономики.

«Для компании «Аквариус» большая честь участвовать в оснащении школ Тверской области передовыми решениями в области робототехники. Однако наша задача глубже, чем просто поставка оборудования, такого как образовательный комплекс «Рудирон». Мы выстраиваем сквозную систему подготовки инженерных кадров, начиная со школьной скамьи. Создавая доверенный отечественный программно-аппаратный комплекс, «Аквариус» закладывает фундамент для будущих промышленных решений, внося вклад в укрепление технологического суверенитета страны», — сказал руководитель проекта разработки робототехники компании «Аквариус» Юрий Денисов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Огромной ЦОД в индустриальном центре России превращается в долгострой

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Бывших ИТ-чиновников Минтранса осудили за мошенничество при борьбе с коронавирусом

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще