Количество ИТ-специалистов, применяющих ИИ, за год выросло в два раза

62% ИТ-специалистов сегодня используют инструменты искусственного интеллекта — в два раза больше, чем в 2024 г. К 2028 г. это число увеличится до 98%, что приведет к трансформации ИТ-команд. Об этом CNews сообщили представители IT_ONE.

Доля разработчиков будет увеличиваться, одновременно с этим сократится количество тестировщиков и аналитиков. Также резко снизится потребность в junior-сотрудниках.

Компания IT_ONE совместно с Фондом «Сколково» и «Сколтехом» провела исследование проникновения искусственного интеллекта в жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC) в России. Аналитики проанализировали более 40 исследований консалтинговых компаний, изучили свыше 100 отчетов, статей и интервью, сравнили более 30 российских и зарубежных ИИ-решений для SDLC, а также провели около 50 часов глубинных интервью с профильными топ-менеджерами российских компаний из различных отраслей. Такой мета-анализ позволил верифицировать возможности и риски применения ИИ, обозначить тренды развития российского рынка ИИ-инструментов и смоделировать сценарий трансформации ИТ-команд.

Отношение к ИИ

Опрос ИТ-директоров из разных отраслей крупного и среднего бизнеса показал, что 57% технологических лидеров уже возглавили пилотирование или внедрение ИИ в процессы разработки.

29% компаний допускают хаотичное использование ИИ по инициативе сотрудников.

14% все еще запрещают использование технологии.

При этом 21% опрошенных ИТ-директоров относятся к ИИ скептически, и этот процент продолжает расти. Они видят в нем больше рисков, чем пользы. Сторонниками и промоутерами технологии являются 50% технологических лидеров — они уверены, что ИИ способен кратно ускорить процессы разработки. 29% респондентов — в группе выжидающих, они изучают практики конкурентов и разных команд внутри, но не спешат с массовым внедрением. Парадоксально, но у скептиков в среднем оцениваемый уровень проникновения ИИ в командах выше, чем у сторонников и выжидающих.

Ценность и риски

Основная ценность ИИ для ИТ-команд — медианное ускорение SDLC на 37%. Чаще всего технологию применяют на этапах анализа и планирования (93% компаний) и разработки (86%). Несмотря на активное использование, только четверть крупных компаний измеряют с помощью специальных метрик реальный эффект от внедрения ИИ.

Главными рисками технологические лидеры считают потерю компетенций команд, снижение качества кода, «галлюцинации» ИИ, риски утечки данных и кодобазы.

Рынок российских решений

Исследование выявило значительный дисбаланс в развитии российских ИИ-решений для разных этапов SDLC. Высокий уровень — в сегменте разработки, где российские инструменты (ИИ-ассистенты) сопоставимы с мировыми. Наибольшее отставание зафиксировано на этапах анализа и планирования, архитектуры и дизайна, а также деплоя. Уровень развития решений здесь низкий. В частности, в России для анализа и планирования практически нет специализированных сервисов, а универсальные LLM не адаптированы под типовые бизнес-задачи. Умеренные позиции у решений для обслуживания и мониторинга. В тестировании развиты не отдельные продукты, а функционал в рамках ассистентов разработчика.

При этом российский рынок формируют преимущественно крупные игроки (Сбербанк, МТС, «Яндекс»), которые развивают ИИ-ассистенты и платформы. Нишевые решения практически отсутствуют. Недавно компании начали переключаться на развитие нового направления – разработка агентных систем.

Трансформация команд и новые кадровые вызовы

Внедрение ИИ повлияет на структуру ИТ-команд и требования к специалистам. Так, изменится роль разработчиков: их доля в командах вырастет с 40-50% до 65-75%. Они станут более кросс-функциональными и будут брать на себя задачи аналитиков и тестировщиков. При этом важность архитекторов возрастет.

Применение ИИ-инструментов становится угрозой для junior-специалистов — потребность в них продолжает снижаться. Одновременно с этим через 2-3 года может возникнуть критический дефицит middle- и senior-специалистов.

При этом в найме сотрудников намечается следующая тенденция: растет доля кандидатов, которые оценивают компании с точки зрения того, внедрены у них ИИ-инструменты или нет. И отдают предпочтение тем, где ИИ-инструменты уже активно встроены во основные бизнес-процессы.