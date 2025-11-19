Почти 235 тыс. соискателей из регионов прошли оценку ИТ-компетенций

За пять месяцев существования национальной системы подтверждения ИТ-компетенций, запущенной HeadHunter и Минцифры, свои навыки оценили 367 тыс. человек. 64% из них — соискатели из регионов, или почти 235 тыс человек. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Среди 367 тыс. участников успешно подтвердили свои ИТ-навыки 86 тыс. человек. Генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков отметил, что несмотря на растущую концентрацию ИТ-вакансий в Москве (с 42% до 46%), пул соискателей остается стабильно распределенным по стране: 50% всех ИТ-специалистов проживают в других регионах.

«Сейчас ИТ-отрасль уходит далеко за границы традиционного ИТ-бизнеса. ИТ-компании формируют только 38% спроса на ИТ-специалистов. Другая часть — это финансовый сектор (10%), розница (7%), услуги для бизнеса (6%), строительство (4%). Это говорит о том, что наша экономика уже находится на продвинутом этапе цифровизации, а ИТ-компетенции глубоко внедрены в бизнес», — сказал Дмитрий Сергиенков.

По словам Сергиенкова, сегмент рынка специалистов, связанный с ИИ, растет экспоненциально на волне генеративных технологий. Но бизнес уже переходит от фазы поверхностных инвестиций в использование ИИ к фазе осмысленного построения устойчивой ИТ-инфраструктуры. «Происходят реальные внедрения, и в следующем году мы увидим еще больший спрос на новые ИИ-компетенции, – отметил он. – Соискатели также реагируют на развитие технологии. Навыки, связанные с искусственным интеллектом, указывают в своих резюме на hh.ru уже более 250 тыс. специалистов. Уровень этих компетенций еще предстоит оценить и развивать, но уже сейчас можно заключить, что, как и с другими прорывными технологиями в прошлом, российский потребитель проявляет высокую цифровую гибкость и адаптивность. А это плацдарм для формирования новых устойчивых рынков в нашей стране».

«Есть три слоя знаний и умений: фундаментальные знания, знания техники и технологий, слой непосредственно навыков. Все они должны иметь разную гибкость. Фундаментальные знания должны быть «в граните» и жестко сформированные. Знания техники и технологии – например в области GenAI – должны чаще меняться: раз в год обновлять стратегию по ним — разумная идея. А вот навыки должны быть максимально подвижны. Уже сейчас есть предпосылки к неактуальности тех моделей оценки навыков, которые появились всего год назад», — сказал генеральный директор «Магнита» Евгений Случевский.

«Мы видим динамику и стремительность трансформаций, охватывающих ИТ-индустрию и глобальный рынок труда. Именно поэтому мы не просто следуем, а формируем вектор развития, непрерывно модернизируя наши образовательные программы. Это возможно благодаря тесному и стратегическому сотрудничеству с нашими ведущими индустриальными партнерами. Более того, мы видим острую необходимость в том, чтобы современный бизнес получил реальные механизмы для активного участия в регулировании и формировании профессиональных стандартов. Это позволит университетам выпускать не просто дипломированных, но по-настоящему актуальных и бескомпромиссно востребованных специалистов, чьи компетенции идеально соответствуют текущим и будущим запросам рынка. Мы делаем все чтобы каждый наш выпускник был не просто подготовленным, но и обладал передовыми, востребованными и абсолютно актуальными компетенциями, которые мгновенно интегрируют их в самые инновационные проекты и позволяют добиваться выдающихся результатов с первого дня», — отметил Иван Лобанов, ректор Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Минцифры России и HeadHunter продолжают развивать национальную систему подтверждения ИТ-компетенций, созданную как ответ на запрос рынка на прозрачную и понятную проверку навыков соискателей. Благодаря проекту любой гражданин России вне зависимости от уровня образования может на добровольной и безвозмездной основе подтвердить свои ИТ-компетенции и получить официальный сертификат Минцифры России.