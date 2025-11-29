«Альфа-Капитал» признан лучшей управляющей компанией по использованию ИИ в клиентском опыте в 2025 году

УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии Customer Force Award 2025 в номинации «Управляющая компания года по использованию ИИ в клиентском сервисе», а также завоевала Гран-при. Высокой оценки удостоен проект по AI-зации* клиентского опыта и сервиса, который компания полностью реализовала своими силами, без привлечения сторонних организаций. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках IV Всероссийского саммита по клиентскому опыту и заботе о B2C-клиентах «WOW-СЕРВИС — 2025».

Проект стал ключевым этапом цифровой трансформации клиентского сервиса «Альфа-Капитал». Искусственный интеллект уже внедрен в основные процессы компании, что позволило ускорить обработку обращений и повысить точность консультаций. Благодаря этому сформирована современная модель клиентского сервиса.

Поддержание такого уровня сервиса требует сложной и непрерывной работы с данными. Интеграция AI-инструментов позволила обрабатывать большие массивы информации, выделять из них значимые паттерны и оперативно находить точки для улучшений. К тому же автоматизация сняла со специалистов часть рутинных операций, освободив пространство для креативности. Это создало основу для гибкой адаптации сервиса к потребностям клиентов, в результате чего клиентский опыт стал более точным и персонализированным.

«Внедрение AI стало для нас не просто технологическим шагом, а трансформацией подхода к работе с клиентами. Сегодня AI помогает нам не только обслуживать быстрее, но и мыслить шире, создавая сервис нового поколения. Мы видим реальные цифры, реальные улучшения и реальное влияние на клиентский опыт. Все это позволяет нам масштабировать бизнес и открывает возможности, которые еще недавно казались недостижимыми», — отметил Александр Носков, руководитель дирекции по развитию цифровых каналов и клиентского опыта «Альфа-Капитал».

В этом году «Альфа-Капитал» уже получил награду CX World Awards за эффективное применение роботизации в клиентском опыте, а также стал лауреатом премии FINNEXT в номинации «За эффективную реализацию дерзких идей — инновация года в УК». Эта череда наград подтверждает системный подход компании к внедрению AI-технологий и укрепляет ее позицию одного из лидеров инноваций на финансовом рынке России.

*AI (с англ.) artificial intelligence — искусственный интеллект.