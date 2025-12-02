Молодые ученые Бауманки разработают новые инженерные решения для Wildberries & Russ

РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) и МГТУ им. Н. Э. Баумана объявили о старте проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Об этом вуз и компания РВБ договорились летом 2025г. в рамках соглашения, которое подписали глава РВБ, основатель Wildberries Татьяна Ким и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин. Об этом CNews сообщили представители РВБ.

«Партнерство с одним из ведущих технических вузов страны открывает для нас уникальные возможности в сфере совместных научно-исследовательских работ. Мы рады поделиться опытом экспертов компании со студентами МГТУ им. Баумана — будущими ИТ‑кадрами, которые уже сейчас вместе с нами формируют технологический ландшафт страны», — отметил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

В рамках договора стороны будут совместно разрабатывать и согласовывать технические задания и спецификации на расчеты прочности конструкций полуприцепов, а также создадут методики оценок нагрузочных режимов для анализа прочности и долговечности рам и элементов подвески. Полученные результаты будут оформляться в виде заключений и подтверждающих документов по установленным требованиям. Такая совместная работа поможет повысить надежность продукции и ускорит внедрение новых инженерных решений.

Соглашение открывает возможности для долгосрочного партнерства, направленного на развитие технологических компетенций, обмен опытом и укрепление позиций отечественного машиностроения. Компания рассчитывает, что объединение научных и производственных подходов позволит быстрее выводить на рынок современные и востребованные решения.