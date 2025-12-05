CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Каждый пятый руководитель считает, что достиг потолка в карьере

«Русская Школа Управления» (РШУ) выяснила, какие факторы влияют на мотивацию и развитие руководителей. Исследование показывает: управленцы продолжают стремиться к росту, но сталкиваются с проблемами, которые напрямую сказываются на качестве управления командами. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Основным источником драйва в работе руководители называют развитие бизнеса и людей — так ответили 37% респондентов. Для 28% ключевой мотиватор — уровень заработка. Возможность влиять на решения важна для 17%, признание — для 13%. При этом 5% признались, что не чувствуют в работе мотивации.

Эта тенденция перекликается с оценкой профессиональных перспектив. Несмотря на то что 58% управленцев продолжают развиваться, почти половина испытывает сомневается в перспективах роста: 22% видят возможности, но не готовы к изменениям, а 20% считают, что достигли потолка. Это указывает на разрыв между желанием развиваться и реальными условиями, в которых работают руководители.

Когда речь заходит о барьерах, которые мешают дальнейшему росту, большинство управленцев называют нехватку времени — эту проблему отметили 32% участников исследования. Далее следуют отсутствие карьерных возможностей (16%) и эмоциональное выгорание (15%). Еще 12% говорят о нехватке обучения, а 5% — об отсутствии обратной связи. При этом 20% считают, что ничто не мешает их развитию, что говорит о разной степени зрелости и устойчивости руководителей.

«Результаты исследования показывают: руководители испытывают давление сразу с нескольких сторон. С одной стороны, они должны обеспечивать рост бизнеса и удерживать команды в условиях постоянных изменений. С другой — сталкиваются с дефицитом времени, неопределенностью карьерных перспектив и выгоранием. Все это снижает качество управленческих решений и напрямую влияет на эффективность компании.

Мы видим, что управленцам чаще всего не хватает не мотивации, а структурной опоры — ясных целей, понятных приоритетов, прозрачных правил игры. Когда в организации эта архитектура выстроена, руководитель быстрее принимает решения. В долгосрочной перспективе выигрывает вся система: устойчивые лидеры создают устойчивые команды, а устойчивые команды — более конкурентоспособный бизнес», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Топ-менеджерам микроэлектронной группы «Элемент» сократили премии втрое

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

ИТ-компания пошла войной на банк «Русский стандарт»: Требует отобрать домен третьего уровня, потому что он похож на ее бренд

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?

Программисты-близнецы, уже имеющие судимость за взлом Госдепа, уничтожили федеральные базы данных США в отместку за увольнение

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще