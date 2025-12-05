Каждый пятый руководитель считает, что достиг потолка в карьере

«Русская Школа Управления» (РШУ) выяснила, какие факторы влияют на мотивацию и развитие руководителей. Исследование показывает: управленцы продолжают стремиться к росту, но сталкиваются с проблемами, которые напрямую сказываются на качестве управления командами. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 902 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Основным источником драйва в работе руководители называют развитие бизнеса и людей — так ответили 37% респондентов. Для 28% ключевой мотиватор — уровень заработка. Возможность влиять на решения важна для 17%, признание — для 13%. При этом 5% признались, что не чувствуют в работе мотивации.

Эта тенденция перекликается с оценкой профессиональных перспектив. Несмотря на то что 58% управленцев продолжают развиваться, почти половина испытывает сомневается в перспективах роста: 22% видят возможности, но не готовы к изменениям, а 20% считают, что достигли потолка. Это указывает на разрыв между желанием развиваться и реальными условиями, в которых работают руководители.

Когда речь заходит о барьерах, которые мешают дальнейшему росту, большинство управленцев называют нехватку времени — эту проблему отметили 32% участников исследования. Далее следуют отсутствие карьерных возможностей (16%) и эмоциональное выгорание (15%). Еще 12% говорят о нехватке обучения, а 5% — об отсутствии обратной связи. При этом 20% считают, что ничто не мешает их развитию, что говорит о разной степени зрелости и устойчивости руководителей.

«Результаты исследования показывают: руководители испытывают давление сразу с нескольких сторон. С одной стороны, они должны обеспечивать рост бизнеса и удерживать команды в условиях постоянных изменений. С другой — сталкиваются с дефицитом времени, неопределенностью карьерных перспектив и выгоранием. Все это снижает качество управленческих решений и напрямую влияет на эффективность компании.

Мы видим, что управленцам чаще всего не хватает не мотивации, а структурной опоры — ясных целей, понятных приоритетов, прозрачных правил игры. Когда в организации эта архитектура выстроена, руководитель быстрее принимает решения. В долгосрочной перспективе выигрывает вся система: устойчивые лидеры создают устойчивые команды, а устойчивые команды — более конкурентоспособный бизнес», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».