МИЭМ ВШЭ и НТЦ «Модуль» договорились о сотрудничестве

В МИЭМ состоялось подписание соглашения о научном сотрудничестве между институтом и НТЦ «Модуль». В рамках соглашения предусмотрены различные формы коллаборации МИЭМ и одной из ведущих компаний России в области микроэлектроники.

НТЦ «Модуль» — один из крупнейших российских дизайн-центров в области встраиваемой аппаратуры и микроэлектроники. Компания разрабатывает и производит аппаратуру управления и контроля самых современных авиационных и космических систем, аппаратно-программные решения в области нейронных сетей, в том числе в части обработки видеопотока и изображений, навигации, связи, обнаружения и распознавания объектов, занимается контрактным выполнением ОКР и НИР.

Соглашением намечен ряд конкретных направлений укрепления научного-исследовательского и образовательного взаимодействия МИЭМ и НТЦ «Модуль». Сотрудничество направлено на совместную разработку и реализацию передовых решений в области компьютерного зрения и встраиваемых систем в различных отраслях — от сельского хозяйства до аэрокосмической сферы.

Совместные работы будут включать как выполнение исследований, так и создание прототипов программно-аппаратных комплексов. Представитель компании войдет в академический совет программы бакалавриата «Информатика и вычислительная техника», что будет способствовать актуализации образовательного контента с учетом современных требований рынка. Запланированы организация студенческих стажировок и проведение хакатона с использованием программно-аппаратных комплексов НТЦ «Модуль».

В рамках развития партнерства НТЦ «Модуль» передает МИЭМ НИУ ВШЭ комплект высокотехнологичной отечественной продукции, включая спецвычислители для реализации нейронных сетей, цифровой обработки сигналов и изображений, портативные малогабаритные компьютеры с функцией машинного зрения.

Коллектив МИЭМ готов разработать комплект программно-методических материалов и образовательных курсов, способствующих массовому внедрению отечественных аппаратных решений для ИИ в инженерной и образовательной деятельности.

Соглашение также предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, ориентированную на решение актуальных задач в области микроэлектроники с применением современных технологических инструментов.

«Стратегические задачи, стоящие сегодня перед всей отраслью микроэлектроники, требуют от нас значительной перестройки образовательного процесса, внедрения нового оборудования, новых образовательных методик и инструментов. Эта перестройка активно проводится в МИЭМ, наша задача — стать одним из ведущих центров современных технологий в России. Интенсивное партнерство с такими передовыми компаниями, как НТЦ «Модуль», является для нас одним из приоритетов в работе», — сказал Дмитрий Коваленко, проректор ВШЭ, директор МИЭМ ВШЭ.

«Важным наукоемким направлением сотрудничества МИЭМ и НТЦ «Модуль» станет совместное выполнение НИР и ОКР в области применения технологий искусственного интеллекта на базе аппаратных средств отечественного производства», — сказал Антон Лощилов, заместитель директора МИЭМ ВШЭ по исследованиям и разработкам.