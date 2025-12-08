«Авито Работа»: техники стали лидерами по росту зарплатных предложений в сфере телекоммуникаций

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменились средние предлагаемые зарплаты в сфере телекоммуникаций осенью 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самый высокий рост средних зарплатных предложений фиксируют у техников: за год они выросли на 43%, достигнув 105 593 руб. в месяц при условии полной занятости. Эти специалисты наиболее востребованы в отрасли, поскольку отвечают за обслуживание и исправность телеком-оборудования и сетевой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

На втором месте по росту зарплатных предложений оказались специалисты поддержки и инженеры. Работодатели стали предлагать им на 18% больше, чем годом ранее: осенью 2025 г. средний уровень зарплатных предложений для специалистов поддержки достигал 49 635 руб. в месяц, а для инженеров — 80 564 руб. в месяц. При этом специалисты поддержки работают в основном в дневные или ночные смены в графике 2/2, 3/1 или 5/2.

Стоит учитывать, что указанные средние зарплатные предложения относятся к вакансиям для специалистов с опытом от одного года до трех лет и рассчитаны на основе зарплатных вилок, которые работодатели указывают в объявлениях.

Динамика роста средних зарплатных предложений в сфере телекоммуникаций, осень 2024/2025

За последний год в телеком-отрасли стали активнее искать сотрудников различных направлений. Чаще всего стали требоваться специалисты поддержки: этой осенью спрос на них вырос более чем в два раза (+108%) за год. Также увеличилось число вакансий для монтажников — в полтора раза (+48%), и для инженеров — на 23% за год.

«Развитие телеком-инфраструктуры в России ускоряется: операторы связи расширяют сети, запускают новые цифровые решения. На этом фоне спрос на технические кадры в отрасли растет уже несколько сезонов подряд. Этой осенью спрос на специалистов в сфере телекоммуникаций вырос на 10% за год — компании наращивают штат, особенно в технических и клиентских направлениях, и повышают зарплатные предложения, чтобы обеспечить приток квалифицированных кадров. В результате число откликов соискателей на позиции в отрасли выросло почти в полтора раза (+48%) за год», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».

В МТС, в свою очередь, отмечают, что спрос на технических специалистов сохраняется, несмотря на развитие технологий искусственного интеллекта, и такая тенденция сохранится и далее. Для развития ИИ необходимо большее количество дата центров (ЦОДы), а работа по поддержанию их технологического здоровья требует квалифицированных специалистов.

«В МТС мы фиксируем повышение уровня реальных выплат за счет внедрения новых элементов системы мотивации при сохранении высоких стандартов качества работ по поддержанию и развитию нашей сети. Кроме того, в большей части регионов страны увеличился спрос на подключение к фиксированным сетям МТС, что также влияет на уровень дохода наших специалистов. Несмотря на то, что технические профессии существуют давно, актуальность квалифицированных сотрудников не снижается. Надо отметить, что к специалистам технических специальностей проявляют интерес не только традиционные игроки рынка —телеком-операторы, но и представители других отраслей, поэтому мы ожидаем, что в 2026 году сохранится спрос как на высококвалифицированных экспертов, так и на молодых специалистов, начинающих свою карьеру в области технологий и телекоммуникаций», — сказал Александр Божков, Вице-президент по управлению персоналом МТС.