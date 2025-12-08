Планы экономически активных россиян на новогодние каникулы: дом, работа, гости

Сервису по поиску работы SuperJob выяснил планы экономически активных россиян на новогодние каникулы: каждый третий проведет их дома, каждый пятый будет работать в праздники. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый третий россиянин (32%) планирует провести бóльшую часть новогодних каникул дома. Судя по комментариям, самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться ничегонеделанью и хорошенько выспаться. У 21% опрошенных фактически не будет каникул, они будут работать по графику. Поездки по России планируют 3% (самыми популярными направлениями являются Санкт-Петербург и Москва), за границу — 1% (в топ-3 стран — Таиланд, Египет и ОАЭ). Провести праздники на даче собираются 5%, в гостях — 8%. 25% опрошенных еще не определились со своими планами.

Мужчины значительно чаще женщин сообщают, что будут работать в каникулы (25 и 18% соответственно). Россиянки чаще планируют остаться дома (36 против 28% среди мужчин).

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, будет работать (24%) или ходить в гости (11%). Россияне 45+ чаще демонстрируют любовь к дачному отдыху (8%).

Респонденты со средним профессиональным образованием будут работать в праздники значительно чаще тех, у кого высшее образование (29 и 16% соответственно).

Россияне, зарабатывающие до 80 тыс. руб. в месяц, чаще планируют провести время дома (37%) и в гостях (9%). Среди тех, чей доход превышает 150 тыс., больше отправляющихся на дачи (9%) и в путешествия по стране (5%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 395. Время проведения: 25—27 ноября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.