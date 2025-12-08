CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сергей Чуканов занял должность вице-президента по направлению бизнес-систем корпорации ITG

Корпорация ITG объявила о назначении Сергея Чуканова на должность вице-президента по направлению бизнес-систем. В периметр ответственности войдут продуктовые компании корпорации, разрабатывающие прикладные программные продукты для крупного бизнеса, такие как платформа автоматизации процессов SimpleOne, платформа управления корпоративным ИИ AInergy, партнерские продукты на базе SimpleOne и ряд продуктов, разрабатываемых в стартап-студии «ИТ Гараж». Об этом CNews сообщили представители ITG.

В новой должности Сергей Чуканов сосредоточится на развитии продуктовой экосистемы на платформе SimpleOne. Основное внимание будет уделено тесной интеграции различных прикладных продуктов между собой и создании бесшовного ландшафта среди существующих решений и вновь появляющихся в рамках реализации M&A-стратегии корпорации.

«Задачей корпорации ITG в направлении бизнес-решений стало создание экосистемы вокруг платформы SimpleOne, закрывающей все потребности наших уважаемых заказчиков. Продукты должны усиливать и дополнять друг друга, повышая эффективность бизнеса клиентов. Созданием такой экосистемы и займется вице-президент», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Сергей Чуканов имеет 16-летний опыт работы в сфере ИТ. С 2019 г. он возглавлял SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Под его руководством компания разработала зрелое продуктовое решение и успешно вывела его на рынок, заместив собой западные продукты, а также войдя в топ-листы авторитетных отраслевых рейтингов.

«Автоматизация большого количества разносторонних бизнес-процессов на базе единой платформы SimpleOne позволяет не только сократить издержки на их интеграцию между собой и дальнейшую поддержку, но и стать основой для повсеместного внедрения алгоритмов искусственного интеллекта и реализации сценариев цифровой трансформации. Для развития экосистемы мы будем способствовать появлению новых бизнес-решений, в том числе путем расширения технологических партнерств и проведения сделок по слиянию и поглощению», — сказал Сергей Чуканов, вице-президент по направлению бизнес-систем корпорации ITG.

На место генерального директора SimpleOne, которую ранее занимал Сергей Чуканов, назначен Руслан Шарипов.

