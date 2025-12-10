CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

Томские ученые научились «настраивать» свойства керамики из магнитных микросфер

Ученые-энергетики Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая представили новый двухступенчатый способ получения высокомагнитной керамики из материала в форме полых сфер. Поход политехников позволяет «настраивать» свойства готовых изделий и снизить энергозатраты при их производстве. Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (№24-79-10113). Результаты работы ученых опубликованы в журнале Materials Characterization (Q1, IF: 5,5).

Магнитные материалы из полых микросфер благодаря своим характеристикам (большая удельная площадь поверхности, низкая плотность и способность инкапсулировать различные вещества) широко используются в технологиях поглощения электромагнитного излучения, энергетике, спинтронике и магнитно-резонансной томографии. Существует ряд методов получения таких материалов, однако они или сложны в производстве, или приводят к потере ферромагнитных свойств готового изделия.

Ученые Томского политеха вместе с коллегами из Китая представили новый способ получения высокомагнитных порошков на основе магнетита Fe3O4 в форме полых сфер, из которых затем могут быть созданы объемные керамические изделия.

«Предложенный нами подход основан на двухступенчатой процедуре изготовления высокомагнитных материалов. Сначала мы формируем микроразмерные полые частицы магнетита в процессе плазмодинамического синтеза. Механизм образования микроразмерных полых частиц в нашем случае происходит благодаря специфическими условиями взаимодействия плазмы с газовой средой. Далее спекаем синтезированный порошок при контролируемых температуре и давлении, чтобы получить на выходе образцы твердой керамики. Благодаря уникальной структуре наших порошков удается сохранить высокие магнитные свойства в готовых керамических объемных образцах», — сказал один из авторов исследования, доцент отделения электроэнергетики и электротехники ТПУ Иван Шаненков.

Политехники протестировали метод создания магнетита в разных газовых средах – смесях аргона, азота и гелия с кислородом. Результаты исследований показали, что выбор инертного газа влияет на фазовый состав, размер частиц и их структуру. Контролируемое снижение концентрации кислорода в газовой смеси в исследованном диапазоне приводит к росту содержания магнетита и уменьшению количества примесей, а также формированию полых сфер размером до десятков микрометров.

«Дополнительно мы искали пути повышения намагниченности насыщения готовых материалов, в частности с помощью добавления кобальта в реакционную систему. Полученный в итоге продукт (феррит кобальта) как в форме порошка, так и в виде готовой керамики продемонстрировал очень высокую намагниченность насыщения (до 101 А∙м2/кг). Что примечательно – нам удалось избежать существенного снижения плотности объемных изделий, а значит и магнитных свойств. Относительная плотность конечных материалов составляет не менее 92 %», — добавляет ученый.

Получение керамических изделий из магнитных микросфер производилось с помощью искрового плазменного спекания при температуре от 600 до 1100 °C в течение 600 секунд. При этом, политехники установили оптимальные режимы работы электрофизического оборудования для сохранения магнитных свойств готовых изделий.

По словам ученых, предложенная методика позволит синтезировать многокомпонентные высокомагнитные керамические материалы с улучшенными магнитными свойствами и снизить энергозатраты при ее производстве.

В исследовании принимали участие ученые отделения электроэнергетики и электротехники Инженерной школы энергетики Томского политеха, Чанчуньского университета (Китай) и Цзилиньского университета (Китай).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

Путин: Нельзя потерять молодых граждан, «которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку»

Антон Фролов, Content AI: ИИ-ассистенты в работе с документами стали реальностью для юристов, инженеров и закупщиков

Просят сразу у двух министров: Производители электроники требуют отменить технологический сбор

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

ИИ-пузырь скоро лопнет из-за резкого снижения инвестиций автопроизводителей

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще