Увеличение дохода, карьерный рост, профобучение — главные цели работающих россиян на 2026 год

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что женщины в два раза чаще мужчин планируют пройти обучение или курсы повышения квалификации в 2026 г. В открытом опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Наиболее распространенной профессиональной целью на 2026 г. является повышение дохода — такими планами поделились 15% респондентов. 12% трудоустроенных россиян будут стремиться к карьерному росту. Еще 12% хотят пройти обучение. 6% будут прилагать усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. 3% рассчитывают открыть свой бизнес. 1 из 100 — успешно завершить проект. Еще 1% планирует освоить новые обязанности. Среди других менее распространенных целей — прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы и проч. Об отсутствии профессиональных целей на предстоящий год заявил каждый четвертый опрошенный (26%).

Женщины существенно чаще мужчин планируют прохождение обучения (17 и 8% соответственно). Для мужчин несколько более значим профессиональный рост (7% против 5%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 399

Время проведения: 1—8 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.