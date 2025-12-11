CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Опорный вуз ОЭЗ «Технополис Москва» выпустил свыше 40 тыс. специалистов

НИУ МИЭТ в 2025 г. университет выпустил более 1200 новых специалистов в сфере микро- и наноэлектроники, информационных технологий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Успех деятельности НИУ МИЭТ и сегодня во многом основывается на заложенных 60 лет назад традициях: сочетании фундаментальной науки, практической ориентированности и тесном взаимодействии с электронной отраслью промышленности. Опорный университет столичной ОЭЗ продолжает выстраивать непрерывную траекторию “школа – вуз – предприятие” и является одной из ключевых кузниц кадров для компаний микроэлектроники и фотоники особой экономической зоны “Технополис Москва”. За все время своей работы НИУ МИЭТ подготовил более 40 тыс. высококвалифицированных специалистов», – сказал Максим Ликсутов.

В 2025/2026 учебном году количество поступающих в НИУ МИЭТ составило около 5,7 тыс. человек, из них на первый курс бакалавриата и специалитета было принято порядка 1,5 тыс. выпускников школ.

Университет также ведет активную исследовательскую деятельность. Среди разработок зеленоградских ученых – портативный аппарат «Искусственная почка», прибор для оперативного выявления сердечной недостаточности по анализу слюны пациента, а также исследования в области фотоники и квантовых вычислений.

