«Софтлайн» объявила о результатах внеочередного общего собрания акционеров

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявило о результатах внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА).

В ходе ВОСА акционеры компании приняли решение утвердить новый состав совета директоров, в который вошли: Алексей Ананьин, Сергей Боровиков, Елена Волотовская, Андрей Грунин, Светлана Ильичева, Рашид Исмаилов, Роман Кувшинов, Владимир Лавров, Владимир Сухоруков, Артем Тараканов, Алексей Тарасов.

В состав совета директоров вошел Владимир Сухоруков — управляющий директор инвестиционной компании Sk Capital, которая ранее приобрела более 10% акций ПАО «Софтлайн» на 5 млрд руб. Избрание представителя миноритарного акционера в состав совета директоров направлено на повышение качества корпоративного управления и укрепление взаимодействия с ключевыми инвесторами.

Владимир Лавров, генеральный директор «Софтлайн», сказал: «Я уверен, что объявленное сегодня решение по усилению состава совета директоров, принятое акционерами группы, пойдет на пользу качеству корпоративного управления ПАО «Софтлайн» и поспособствуют еще более эффективной реализации наших стратегических задач. Как генеральный директор компании я также хочу еще раз подтвердить, что мы продолжаем идти к нашим основным целям, заложенным в уже показавшей свою эффективность стратегии, — укреплению лидерских позиций группы и созданию стоимости для акционеров».