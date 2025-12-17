65% компаний, которые используют HR-автоматизацию, повысили эффективность рекрутинга

За последние 6–12 месяцев 33% компаний, использующих HR-автоматизацию, стали закрывать вакансии быстрее, а еще 32% смогли сохранить набранный ранее высокий темп — это показало исследование1 платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Таким образом, 65% компаний, которые уже внедрили HRtech-решения, смогли усилить подбор персонала несмотря на кадровый дефицит и непростые внешние условия. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Опрос проходил с 6 по 24 ноября 2025 г., в нем приняли участие 151 работодатель.

Работодатели, у которых срок поиска сотрудников не вырос и даже сократился, выделили три ключевых фактора, которые помогли им добиться такого результата: это внедрение автоматизации на различных этапах подбора (67%), более гибкие требования к кандидатам со стороны компании (41%) и усиление бренда работодателя (16%).

«Детализируя преимущества, которые дает HR-автоматизация с точки зрения скорости закрытия вакансий, 28% работодателей обозначили рост эффективности за счет новых инструментов, включая AI. Еще 24% назвали увеличение числа релевантных откликов, а 15% — упрощение и ускорение внутренних процедур найма. Цифровые инструменты берут на себя рутинные операции, помогают находить активных кандидатов и заметно сокращают время проверки службой безопасности, а также ускоряют принятие решений. Найм становится прозрачнее и удобнее», — сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru).

Благодаря HR-автоматизации в 56% компаний от момента размещения вакансии и до выхода нового сотрудника на рабочее место проходит не более четырех недель. В 30% случаев кандидат приступает к своим обязанностям через один-два месяца. И лишь 14% сообщили, что на закрытие вакансий обычно уходит больше времени.

Компании, которые практикуют технологичный подход к найму, в целом оптимистично смотрят в будущее: 24% считают, что в ближайшие полгода скорость закрытия вакансий в их сфере вырастет, еще 40% полагают, что будут нанимать людей так же быстро, как и сейчас.