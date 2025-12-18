Digma продолжит развитие под единым брендом

Бренд Digma, производитель современной электроники, объявляет о завершении этапа трансформации и переходе к единой брендовой архитектуре: с декабря 2025 г. вся продукция будет развиваться под брендом Digma. Линейка Digma Pro сохраняется как флагманское, высокотехнологичное направление в рамках обновленного бренда. Об этом CNews сообщили представители Digma.

Объединение в единую архитектуру с четкой структурой линеек делает портфель понятнее для потребителя. Вся продукция бренда теперь будет представлена также под единым обновленным логотипом.

Трансформация Digma началась в 2020 г. и затронула все аспекты бизнеса: от продуктовой стратегии и инжиниринга до позиционирования и коммуникаций. Было увеличено число инженерных и продуктовых команд, произошла отладка производственных процессов и ужесточение критериев отбора технологий. Результатом многолетней работы стал пересмотр продуктового портфеля: за три года матрица была обновлена на 70%, а уровень брака сокращен до рекордно низких 1%.

В 2025 г. бренд планомерно начал расширять гарантийный срок на многие категории устройств до двух или трех лет. Стратегическая концентрация на рынках ноутбуков, мониторов и SSD-накопителей привела к росту общего оборота бренда за период трансформации в три раза. Особенно динамичный рост показали ноутбуки Digma – продажи увеличились на 50% еще в 2024 г. и достигли отметки в 100 тыс. проданных устройств.

Важным шагом стал запуск в конце 2022 г. суббренда Digma Pro, который стал полигоном для отработки высокотехнологичного, осмысленного подхода к созданию продуктов, брендинга и стратегии коммуникаций.

Накопленный опыт и успех Digma Pro стали катализатором для главного этапа трансформации — перезапуска самого материнского бренда, анонсированного в 2024 г. как Digma 2.0.

Управлением процессом трансформации и запуском cаббренда Digma Pro занималась команда дивизиона собственных торговых марок Private Labels. Merlion.