MAR Consult: Восприятие россиянами устойчивости компаний к кризисам

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про предпочтения россиян в выборе работодателя и восприятие устойчивости компаний к экономическим вызовам. Треть респондентов (35%) хотели бы работать в крупных отечественных компаниях, что отражает ориентацию на стабильность и знакомые условия. Малые и средние предприятия привлекают 28% респондентов. Крупные международные корпорации выбирают 17%, что может быть связано с более высокими стандартами и меньшей доступностью. Другие варианты рассматривают только 4%. 16% затруднились ответить. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в ноябре 2025 г.

Мужчины чаще предпочитают МСП (34% против 24% у женщин), а женщины чаще выбирают международные компании (21% против 13% у мужчин).

Среди пожилых людей 55-65 лет меньше всего тех, кто хотел бы работать в крупных международных компаниях – всего 2%, и больше всего тех, кого привлекает МСП (45%).

Что интересно, руководители высшего звена и люди с высоким уровнем дохода от 200 тыс. руб. на семью чаще выбирают крупные международные компании (48% и 38%, соответственно).

На первом месте определяющим фактором выбора компании является уровень зарплаты для 36%, далее следуют комфортные условия труда – 16%, социальные гарантии – 14%, гибкий график – 12%, больше возможностей для развития личного потенциала – 11% и возможность карьерного роста – 7%. На последнем месте отсутствие бюрократических барьеров – 3% и другие варианты – 2%.

Устойчивость бизнеса по мнению россиян

Половина респондентов (51%) считает крупные бизнесы наиболее устойчивыми, причем женщины чаще верят в крупный бизнес, чем мужчины (59% против 42%). 44% уверены, что средние компании устойчивее, и только 5% полагают, что малые.

Это отражает сложившийся стереотип, что крупные компании воспринимаются как «крепости» в кризис, но средние — как баланс стабильности и адаптивности.

По мнению россиян, для крупных компаний ключевыми факторами устойчивости являются финансовые резервы (72%) и перераспределение рисков (51%). А для средних существенными являются — адаптация (49%), легкое управление (43%) и лучшее понимание рынка (41%). Устойчивость малых компаний базируется преимущественно на умении быстро адаптироваться (75%) и легком управлении (66%). Это показывает, что восприятие устойчивости основано на масштабе: малые выигрывают за счет гибкости, крупные — за счет ресурсов.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор MAR Consult: «Опрос выявляет прагматизм россиян в отношении выбора компании, который мотивирован преимущественно зарплатой. В кризисах доминирует вера в крупные бизнесы, подкрепленная резервами. Глубинные представления о надежности и эффективности организаций разного масштаба формируются под влиянием опыта предыдущих экономических потрясений и текущих реалий российского рынка труда».