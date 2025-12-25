Каждый второй работающий россиянин столкнулся с эмоциональным выгоранием в конце 2025 года

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила: эмоциональное выгорание стало массовой проблемой для работающих россиян. По итогам опроса, симптомы выгорания в конце 2025 г. испытывают 48% респондентов. При этом большинство не верит, что отдых на новогодних каникулах решит проблему. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1089 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился в декабре 2025 г. во всех федеральных округах России.

Усталость, стресс и раздражение — главные признаки выгорания

Среди тех, кто отмечают у себя эмоциональное выгорание, чаще всего респонденты говорят* о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных. На втором месте — регулярное перенапряжение и стресс (62%), на третьем — раздражительность (55%).

Почти каждый второй признался, что не хочет идти на работу по утрам (47%), а 43% отметили потерю инициативы и энтузиазма. При этом выгорание все чаще влияет не только на настроение, но и на карьерные решения: 41% задумываются о кардинальной смене сферы деятельности, а 40% фиксируют снижение работоспособности.

Треть опрошенных сталкивается с безразличием к происходящему на работе (36%) и чувством профессиональной несостоятельности (32%). Каждый четвертый утратил интерес к профессиональному росту (26%), а каждый пятый — к карьерному развитию (21%). Рост количества ошибок на фоне выгорания отметили 13% участников исследования.

Причина — не только нагрузка, но и организация работы

Главным фактором, который приводит к эмоциональному выгоранию,* респонденты назвали плохую организацию рабочих процессов — на нее указали 66% опрошенных. На втором месте — большое количество рабочих задач (51%).

Финансовый фактор тоже играет важную роль: 36% считают одной из причин выгорания низкую зарплату. Более четверти респондентов (28%) отметили переработки, связанные с нехваткой персонала. Каждый пятый указал на сложные отношения с руководством (21%), и личные проблемы, не связанные напрямую с работой (20%).

Новогодние каникулы не спасут

Несмотря на грядущие длинные новогодние каникулы, большинство респондентов не верит, что праздники помогут им справиться с выгоранием: 60% респондентов считают, что после новогодних каникул состояние не улучшится, и только 40% надеются на восстановление.

«Мы видим, что выгорание — это не реакция на пиковую нагрузку в конце года, а результат накопленных управленческих проблем. Люди устают не только от объема задач, но и от хаотичных процессов, постоянных изменений и отсутствия понятных приоритетов. В такой ситуации даже длительные праздники не дают эффекта, потому что источник выгорания остается на рабочем месте. Для компаний это тревожный сигнал: без пересмотра подходов к управлению и более продуманной работы с сотрудниками может серьезно снизиться их вовлеченность и эффективность», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

* Можно было выбрать несколько вариантов ответов.