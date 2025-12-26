Столичные предприниматели смогут бесплатно пройти обучение по работе с «ГигаЧат»

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) при поддержке Сбербанкf запускает бесплатный дистанционный обучающий курс «ИИ-помощник для предпринимателей» для малого и среднего бизнеса. Обучение поможет сократить рутинные задачи, повысить продуктивность и внедрить современные технологии в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Участники курса за 14 дней смогут освоить ключевые инструменты бесплатного ИИ-помощника «ГигаЧат» от Сбербанк, научиться составлять эффективные запросы, оптимизировать рабочие процессы и правильно применять ИИ в маркетинге, аналитике, продажах и стратегическом планировании.

Участники специального образовательного курса смогут раскрыть весь потенциал возможностей ИИ для повышения личной и профессиональной эффективности. Обучение бесплатное, доступно по регистрации на портале МБМ.

Дмитрий Герасимов, заместитель генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы»: «В современных условиях внедрение искусственного интеллекта стало неотъемлемой частью развития бизнеса. Те, кто раньше осваивает технологии, укрепляют позиции на рынке и быстрее растут. Столичным предпринимателям теперь доступно бесплатное обучение, позволяющее применять ИИ в своем деле. Новый курс МБМ дает предпринимателям понятную дорожную карту: как применять ИИ в повседневных задачах, повышать продуктивность и открывать новые перспективы для своего бизнеса».

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка: «Генеративный искусственный интеллект давно перешел из разряда перспективных технологий в категорию обязательных инструментов любого успешного бизнеса. Но важно осознавать, что сама по себе технологии не гарантирует успех — это лишь средство, которое требует профессионального подхода, глубокого анализа и точного расчета вложений. Поэтому я считаю крайне важным запуск курса «ИИ-помощник для предпринимателей», уверен, что он поможет вооружить владельцев малого и среднего бизнеса необходимыми компетенциями и показать путь к максимальному эффекту от применения технологий при разумных инвестициях. Отмечу, что корпоративная версия «ГигаЧат» уже помогла многим российским компаниям ускорить и оптимизировать бизнес-процессы, усовершенствовать собственные продукты и создать принципиально новые решения, одновременно повысив общую продуктивность сотрудников».

Курс «ИИ-помощник для предпринимателей» состоит из семи модулей. Первые два посвящены началу работы с «ГигаЧат» и возможностям этой нейросети для бизнеса: предприниматели узнают, как зарегистрироваться и применять ключевые инструменты.

На уроках третьего модуля участники курса изучат особенности составления запросов, а также получат готовые промпты для решения различных бизнес-задач.

Следующий модуль выстроен на разборе кейсов: пользователи на конкретных примерах разберутся, как применять «ГигаЧат» в маркетинге, стратегическом анализе и планировании, продажах и коммуникации, аналитике и исследованиях.

В пятом модуле рассматриваются темы личной эффективности: тайм-менеджмент, управление стрессом, развитие эмоционального интеллекта и формирование предпринимательских привычек, помогающих работать продуктивнее.

В шестом модуле участники познакомятся с правилами безопасной работы с контентом и принципами ответственного использования ИИ-помощника «ГигаЧат».

Итоговый модуль подводит результаты курса и показывает, каким образом встроить ИИ-помощник в реальные бизнес-сценарии: от автоматизации ежедневных задач до поддержки стратегических решений.

Курс построен так, чтобы предприниматели сразу могли применять новые знания. Так, в каждом уроке предусмотрены готовые кейсы, которые не нужно переписывать и адаптировать. Также предприниматели смогут изучить реальные кейсы и получить пошаговые инструкции для маркетинга и продаж.

Формат обучения полностью дистанционный, уроки длятся по 30 минут и подходят для обучения в удобном темпе. Для участников организовано сообщество, где можно задать вопрос, поделиться результатами и найти партнера для проектов.