Анатолий Гарбузов: Промышленный парк Сенькино в Новой Москве готов на 50%

В ТиНАО продолжается реализация промпарка в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на заседании Мосгордумы рассказал о комплексном подходе к развитию городской застройки. В частности, градоначальник отметил, что в Москве практически невозможно построить жилой квартал без обязательства по созданию новых рабочих мест. Программа МПТ – основной инструмент регулирования этого процесса, благодаря которому в столице появляются новые промышленные, социальные и деловые объекты.

«Программа стимулирования создания МПТ играет ключевую роль в развитии производственной экосистемы столицы. Например, по ней в городе возводится промышленный парк из пяти очередей общей площадью 77 тыс. кв. м. Первые две очереди уже функционируют, сегодня здесь работают компании различных направлений — от производителей светодиодных экранов и мультимедийного оборудования до предприятий, выпускающих теплообменники, медицинские изделия и подшипники. После ввода в эксплуатацию появится свыше 2,8 тыс. новых рабочих мест для жителей столицы», — добавил Анатолий Гарбузов.

Сейчас на площадке ведутся работы по устройству фасадов и кровли, монтажу инженерных сетей и благоустройству территории. В составе третьей очереди появятся два здания общей площадью 22 тыс. кв. м. Формат light industrial позволяет в одном автономном блоке разместить до четырех функций — производство, хранение, офис и шоурум, что делает помещения удобными для предприятий малого и среднего бизнеса.

Каждый этап возведения промышленного парка проходит под надзором Мосгосстройнадзора.

«Комитет выдал разрешения на ввод в эксплуатацию двух первых очередей в конце 2024 г. и осенью 2025 г. Сейчас продолжается строительство третьей очереди, инспекторы комитета в рамках выездных проверок проверяют соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Одно из зданий третьей очереди будет предназначено для пищевого производства, что позволит удовлетворить растущий спрос со стороны компаний этой отрасли. Во втором здании предусмотрены лоты площадью от 4,8 тыс. кв. м, подходящие для средних предприятий, планирующих расширение. Все блоки оборудованы собственными погрузочными зонами докового или воротного типа.

«Последние несколько лет мы видим стабильно высокий интерес со стороны производственных компаний самого широкого профиля к формату light industrial, который позволяет им эффективно развивать и масштабировать свой бизнес. Третья очередь промпарка позволит нам удовлетворить растущий спрос на современные и качественные производственные пространства в Новой Москве», — отметил Александр Манунин, управляющий партнер Parametr.

Промышленный парк расположен на первой линии Центральной кольцевой автодороги между Киевским и Калужским шоссе, имеет удобный заезд с трассы А-107 и находится рядом с остановкой общественного транспорта. При благоустройстве территории особое внимание уделено созданию комфортной среды для сотрудников: здесь обустроены зоны отдыха, спортивная площадка и станция для зарядки электромобилей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 г. и охватила практически все районы столицы. Инвесторы возведут более 270 объектов общей площадью 8,3 млн кв. м.

Совокупно в развитие Москвы будет привлечено свыше 2,8 трлн руб., что позволит создать около 360 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.