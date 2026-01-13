Компании из ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили на налогах и взносах 8,8 млрд рублей

За девять месяцев 2025 г. благодаря поддержке города резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» сэкономили на налогах и взносах 8,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем все условия для развития столичной промышленности. Меры поддержки города позволили компаниям со статусом резидента ОЭЗ “Технополис Москва” с января по сентябрь сэкономить на налогах и взносах 8,8 млрд руб. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сохраненные средства позволяют предприятиям активно расширять производство на территории Москвы», — отметил Максим Ликсутов.

Модернизация промышленных мощностей также способствует увеличению количества высокооплачиваемых рабочих мест. Сейчас в столичной ОЭЗ трудятся свыше 30 тыс. человек.

Получение статуса резидента дает возможность предприятиям на 10 лет освободиться от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны.