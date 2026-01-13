«Онланта» стала авторизованным партнером Pantum

«Онланта» выступит авторизованным партнером Pantum в рамках комплексных проектов по аутсорсингу печати. Этот статус позволит повысить уровень обслуживания парка печатной техники для заказчиков за счет совмещения качественного оборудования по оптимальным ценам, широкого модельного ряда Pantum и управления проектами сервиса печати «Онланты».

В рамках партнерства «Онланта» будет интегрировать устройства бренда Pantum в портфель предлагаемых заказчику решений. Совместное использование техники Pantum и сервиса печати «Онланты» предоставляет заказчикам следующие возможности.

Заказчики «Онланты» получат доступ к полному ассортименту принтеров и МФУ бренда Pantum.

Бренд Pantum позиционируется на рынке как производитель оборудования с конкурентной стоимостью устройств и расходных материалов, а также стабильным качеством продукции.

Официальное присутствие бренда Pantum на российском рынке гарантирует пользователям стабильную доступность расходных материалов и запчастей.

Pantum работает через канал дистрибьюции, на складах поддерживается неснижаемый остаток запасных частей и расходных материалов к оборудованию. «Онланта», обладая статусом авторизованного партнера, сможет своевременно осуществлять сервис для заказчиков.

Устройства Pantum поддерживают популярные российские системы мониторинга, на некоторых моделях установлено также внешнее приложение для управления печатью.

Установка, настройка и обслуживание оборудования Pantum будут осуществляться силами сертифицированных инженеров «Онланты», прошедших обучение по обслуживанию линеек продуктов бренда.

Услуга расширенной гарантии позволит заказчикам увеличить срок обслуживания устройств.

Александр Кукин, генеральный директор представительства Pantum в России и СНГ, сказал: «Техника Pantum уже много лет успешно эксплуатируется большинством крупных российских компаний. Для нас крайне важно расширять сотрудничество с ключевыми провайдерами сервиса печати. Наше сотрудничество с компанией “Онланта” гарантирует, что конечные пользователи нашей техники смогут бесперебойно получать не только технику и расходные материалы, но и высокий уровень сервиса».

Алексей Крепышев, руководитель направления сервиса печати «Онланты», отметил: «Для провайдера сервиса печати важно иметь гарантированный доступ не только к проектным печатным устройствам с низкой стоимостью владения, но и возможность официальной сертификации и поддержки от вендора, а также доступ ко всей необходимой для сервиса устройств документации. В сотрудничестве с Pantum мы сможем закрыть ключевые запросы рынка: доступность устройств, предсказуемость поставок и качественную сервисную поддержку».