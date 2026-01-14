44% предпринимателей рассчитывают масштабировать региональный бизнес за счет онлайн-продаж

Ozon провел опрос среди предпринимателей на платформе и выяснил, как они планируют развивать бизнес в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Большинство продавцов сфокусируются на расширении бизнеса и повышении эффективности. Каждый четвертый предприниматель (25%) планирует расширять присутствие на маркетплейсах, 26% собираются оптимизировать бизнес-процессы и расходы, а 20% рассматривают запуск новых категорий товаров и услуг.

При принятии бизнес-решений предприниматели, в первую очередь, ориентируются на внешние условия. 40% респондентов называют среди основных факторов изменения в логистике и экономике. Бизнес внимательно оценивает также поведение покупателей и уровень спроса (21%), а для 18% опрошенных определяющим остаётся собственная стратегия и внутренние ресурсы компании.

Говоря о наиболее перспективных направлениях малого бизнеса в России в 2026 г., предприниматели чаще всего называют онлайн-торговлю и маркетплейсы — этот вариант выбрали 38% респондентов. Среди других направлений роста участники опроса выделяют сектор технологий и ИT (15%), а также сферу услуг (10%).

Опрошенные с оптимизмом смотрят на возможности для региональных предпринимателей в 2026 г. Основным драйвером роста регионального бизнеса предприниматели называют развитие онлайн-продаж и маркетплейсов — этот фактор отмечают 44% респондентов. Еще 21% считают ключевым рост локальных ниш и спроса внутри регионов.

В качестве ответа на меняющиеся условия предприниматели все чаще пересматривают используемые инструменты. Бизнес также прибегает к отечественным сервисам: за последний год 17% предпринимателей полностью перешли на российские решения, еще 15% сделали это частично. Основными причинами такого перехода респонденты называют финансовые соображения (17%), а также рост удобства и доступности локальных сервисов (12%).