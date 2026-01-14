ИТ-директора: «Оптимальным решением в технологическом развитии российских компаний в случае возвращения иностранных вендоров станет гибридная модель “российское плюс западное”»

В случае возвращения западных ИТ-гигантов российские компании выберут гибридный путь технологического развития инфраструктуры, который подразумевает сочетание отечественных решений и зарубежного ПО, считают российские ИТ-директора. Основные причины такого выбора — техническая сложность «отката» к западным решениям и требования регуляторов. Мнение ИТ-руководителей узнал разработчик инфраструктурного ПО Orion soft. В опросе приняли участие 1,1 тыс. представителей топ-менеджмента Enterprise-компаний нефтегазового, промышленного, финансового, телекоммуникационного, госсектора и ритейла. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

С тезисом о том, что гибридная модель развития инфраструктуры «российское плюс западное» станет оптимальным решением для большинства компаний, согласились 88% респондентов.

«Самый распространенный сценарий — закупка российских решений только для контура КИИ, чтобы соблюсти требования регуляторов. Остальную инфраструктуру оставляют на западном ПО до тех пор, пока оно продолжает работать стабильно. Основным драйвером, который сместит баланс в сторону отечественного ПО, в ближайшие три-четыре года станет кибербезопасность. Иностранные вендоры постепенно перестают поддерживать и обновлять те версии ПО, которыми пользуются российские компании. Перейти на новые версии невозможно официальным способом, а оставлять ИТ-системы без обновлений — значит копить в них уязвимости», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

«В России пока нет компаний, которые бы импортозаместили ИТ-инфраструктуру на 100%. У многих игроков все еще работают западные решения, лицензии на которые были приобретены до 2022 года», — сказал Илья Самофеев, управляющий директор red_mad_robot. По его словам, пока российские решения будут выигрывать по стоимости, но проигрывать по эффективности, заказчики будут искать способы продлить работу лицензий иностранного ПО.

В то же время 82,7% ИТ-руководителей уверены, что при потенциальном возвращении западных вендоров ПО компании, уже перешедшие на российские решения, не откажутся от них в пользу привычных зарубежных.

«Выбор модели достаточно сильно зависит от размера компании. Для новых бизнесов будет выгодно использовать лучшее из того ПО, что уже есть на рынке, вне зависимости от страны-производителя. Но крупные компании уже сделали шаг в сторону либо собственной разработки, либо вендорских решений, либо специально разработанного под их запрос ПО», — сказал Виталий Мягков, заместитель директора ИТ-департамента «Т-банка».

«ИТ-ландшафт и требования к нему сильно различаются в зависимости от сегмента рынка. Компании, находящиеся под регуляторным давлением, включая субъекты КИИ и ЗОКИИ, продолжат внедрять импортозамещенные решения вне зависимости от возвращения западных вендоров. В сферах с минимальными ограничениями — ритейл, фармацевтика, легкое машиностроение — будет применяться гибридная модель или привычное западное ПО. Такой баланс обеспечит бизнесу устойчивость и технологическую гибкость», — сказала Елена Ляховицкая, советник по развитию АНО «Исследовательский центр "ИТ-Атлас"».

75,7% участников исследования также не согласились с тем, что возвращение западных вендоров может ускорить процесс импортозамещения на российское ПО, стимулировать создание регуляторики, устранить возможность пиратства зарубежного ПО и подогреть интерес к покупке российского ПО по разумным ценам. Эксперты не исключают вероятность демпинга со стороны западных вендоров в случае их возвращения.

«Российская ИТ-отрасль достигла отличных результатов, в большинстве стран ничего аналогичного не происходило. В то же время важно понимать, что для отечественных производителей наш рынок является основным, а для западных вендоров — одним из. За счет этого у них есть возможность сделать большие скидки на свои продукты. Про этот риск не стоит забывать», — сказал Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies. По его мнению, рано или поздно западные вендоры вернутся, и это поможет поддержать необходимую рынку конкуренцию.

Тем не менее, по словам Максима Березина, пока что западные вендоры только ужесточают и ценовую, и лицензионную политику в отношении всех заказчиков вне зависимости от страны. Например, лидер мирового рынка виртуализации, VMware, фактически заняв позицию монополиста, повысил цены на свои продукты в 2-2,5 раза. В такой ситуации российское ПО остается в выигрышном положении. Если же западные вендоры вернутся и начнут искусственно снижать цены, российским вендорам, безусловно, придется делать то же самое. В этом случае конкуренцию смогут выдержать те из них, кто успел сформировать самую широкую базу лояльных заказчиков.