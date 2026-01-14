CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Импортонезависимость
|

ИТ-директора: «Оптимальным решением в технологическом развитии российских компаний в случае возвращения иностранных вендоров станет гибридная модель “российское плюс западное”»

В случае возвращения западных ИТ-гигантов российские компании выберут гибридный путь технологического развития инфраструктуры, который подразумевает сочетание отечественных решений и зарубежного ПО, считают российские ИТ-директора. Основные причины такого выбора — техническая сложность «отката» к западным решениям и требования регуляторов. Мнение ИТ-руководителей узнал разработчик инфраструктурного ПО Orion soft. В опросе приняли участие 1,1 тыс. представителей топ-менеджмента Enterprise-компаний нефтегазового, промышленного, финансового, телекоммуникационного, госсектора и ритейла. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

С тезисом о том, что гибридная модель развития инфраструктуры «российское плюс западное» станет оптимальным решением для большинства компаний, согласились 88% респондентов.

«Самый распространенный сценарий — закупка российских решений только для контура КИИ, чтобы соблюсти требования регуляторов. Остальную инфраструктуру оставляют на западном ПО до тех пор, пока оно продолжает работать стабильно. Основным драйвером, который сместит баланс в сторону отечественного ПО, в ближайшие три-четыре года станет кибербезопасность. Иностранные вендоры постепенно перестают поддерживать и обновлять те версии ПО, которыми пользуются российские компании. Перейти на новые версии невозможно официальным способом, а оставлять ИТ-системы без обновлений — значит копить в них уязвимости», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

«В России пока нет компаний, которые бы импортозаместили ИТ-инфраструктуру на 100%. У многих игроков все еще работают западные решения, лицензии на которые были приобретены до 2022 года», — сказал Илья Самофеев, управляющий директор red_mad_robot. По его словам, пока российские решения будут выигрывать по стоимости, но проигрывать по эффективности, заказчики будут искать способы продлить работу лицензий иностранного ПО.

В то же время 82,7% ИТ-руководителей уверены, что при потенциальном возвращении западных вендоров ПО компании, уже перешедшие на российские решения, не откажутся от них в пользу привычных зарубежных.

«Выбор модели достаточно сильно зависит от размера компании. Для новых бизнесов будет выгодно использовать лучшее из того ПО, что уже есть на рынке, вне зависимости от страны-производителя. Но крупные компании уже сделали шаг в сторону либо собственной разработки, либо вендорских решений, либо специально разработанного под их запрос ПО», — сказал Виталий Мягков, заместитель директора ИТ-департамента «Т-банка».

«ИТ-ландшафт и требования к нему сильно различаются в зависимости от сегмента рынка. Компании, находящиеся под регуляторным давлением, включая субъекты КИИ и ЗОКИИ, продолжат внедрять импортозамещенные решения вне зависимости от возвращения западных вендоров. В сферах с минимальными ограничениями — ритейл, фармацевтика, легкое машиностроение — будет применяться гибридная модель или привычное западное ПО. Такой баланс обеспечит бизнесу устойчивость и технологическую гибкость», — сказала Елена Ляховицкая, советник по развитию АНО «Исследовательский центр "ИТ-Атлас"».

75,7% участников исследования также не согласились с тем, что возвращение западных вендоров может ускорить процесс импортозамещения на российское ПО, стимулировать создание регуляторики, устранить возможность пиратства зарубежного ПО и подогреть интерес к покупке российского ПО по разумным ценам. Эксперты не исключают вероятность демпинга со стороны западных вендоров в случае их возвращения.

«Российская ИТ-отрасль достигла отличных результатов, в большинстве стран ничего аналогичного не происходило. В то же время важно понимать, что для отечественных производителей наш рынок является основным, а для западных вендоров — одним из. За счет этого у них есть возможность сделать большие скидки на свои продукты. Про этот риск не стоит забывать», — сказал Денис Баранов, генеральный директор Positive Technologies. По его мнению, рано или поздно западные вендоры вернутся, и это поможет поддержать необходимую рынку конкуренцию.

Тем не менее, по словам Максима Березина, пока что западные вендоры только ужесточают и ценовую, и лицензионную политику в отношении всех заказчиков вне зависимости от страны. Например, лидер мирового рынка виртуализации, VMware, фактически заняв позицию монополиста, повысил цены на свои продукты в 2-2,5 раза. В такой ситуации российское ПО остается в выигрышном положении. Если же западные вендоры вернутся и начнут искусственно снижать цены, российским вендорам, безусловно, придется делать то же самое. В этом случае конкуренцию смогут выдержать те из них, кто успел сформировать самую широкую базу лояльных заказчиков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить данные: вышел новый видеоподкаст «CNews.Лица»

В реестр отечественного ПО с боем прорвался новый «убийца» Android

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Рынок российской микроэлектроники рухнул на четверть. Он состоит в основном из иностранной продукции

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Выставлена на продажу половина завода российских сельскозяйственных роботов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще