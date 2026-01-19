CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ОмГТУ и BPMSoft заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки

Омский государственный технический университет и компания BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области образования и научно-исследовательской деятельности. Сотрудничество предусматривает совместное развитие образовательных программ, обновление методической базы и внедрение современных цифровых инструментов в учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

В рамках партнерства студенты ОмГТУ получат возможность осваивать low-code платформу BPMSoft со встроенными ИИ-инструментами. Программа ориентирована на работу с задачами по оптимизации, моделированию и инжинирингу бизнес-процессов. Кроме того, учащиеся смогут присоединиться к карьерным трекам компании и ее партнеров, что позволит им быстрее адаптироваться к требованиям рынка и получить реальный опыт работы с передовыми технологиями.

Сотрудничество также предполагает участие экспертов BPMSoft в актуализации рабочих программ профильных дисциплин и реализацию научно-практических проектов — от проведения исследований и прикладных разработок до подготовки научных публикаций совместно с преподавателями и студентами.

Одним из первых совместных мероприятий стала открытая лекция, которая прошла в декабре 2025 г. в пространстве «Точка кипения» ОмГТУ. Специалисты BPMSoft рассказали студентам образовательной программы «Топ-ИТ» о карьерных перспективах в отрасли, востребованных компетенциях и различных аспектах применения процессного подхода в крупных компаниях. Отдельный акцент был сделан на использовании платформы BPMSoft для изучения low-code разработки, аналитики и digital-управления.

Заведующий кафедрой цифрового управления процессами и системами нефтегазового комплекса ОмГТУ Василий Ковалев отметил, что подписание соглашения соответствует задачам обеспечения технологического суверенитета в ИТ-сфере и создает новые академические и профессиональные возможности для студентов.

Руководитель направления «BPMSoft Образование» Юлия Голякина подчеркнула, что включение прикладных инструментов BPMSoft в образовательный процесс формирует новый уровень подготовки кадров: «Повышать готовность будущих специалистов к работе с современным отечественным софтом можно только в тесной коллаборации с университетами».

Партнерство реализуется в рамках инициативы «BPMSoft Образование», стартовавшей в 2023 г. Сегодня к инициативе присоединились более 40 российских вузов, а обучение по работе с low-code инструментами платформы прошли свыше 3000 студентов. Программа направлена на формирование кадрового резерва ИТ-специалистов, владеющих отечественными цифровыми решениями для бизнеса.

