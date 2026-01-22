МТС: в 2025 году татарстанцы чаще всего выбирали смартфоны китайских брендов

МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала спрос на смартфоны в Татарстане. По итогам 2025 г. лидирующие позиции заняли устройства брендов Xiaomi и Huawei — на них пришлось 21% и 20% соответственно от общего объёма продаж. В то же время основная доля выручки по-прежнему формируется за счёт смартфонов бренда Apple, на которые пришлось 30% продаж в денежном выражении.

По итогам 2025 года, бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов как в Татарстане, так и по всей стране. Самой продаваемой моделью в республике стал Xiaomi Redmi A5 3/64Gb LTE DS.

Наиболее заметный рост показал Samsung, увеличив долю и в штуках, и в деньгах. На устройства этого бренда пришлось 18% от всего объема проданных в розничной сети МТС в Татарстане смартфонов. Смартфоны брендов Tecno и Realme продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счёт агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда. Всего за год в розничной сети оператора в регионе доля смартфонов Tecno в штуках составила 9% от всего объема продаж.

В то же время больше всего денег татарстанцы потратили на смартфоны Apple – на них в прошлом году пришлось 30% от объема продаж всех смартфонов в денежном выражении. Наибольшим спросом в розничной сети МТС в республике пользовалась линейка iPhone 16 (47% от всех продаж смартфонов Apple в штуках). Самыми популярными моделями стали iPhone 13 на 128 ГБ (17%), iPhone 16 Pro на 256 ГБ (10%) и iPhone 16 на 128 ГБ (10%). Наиболее заметный рост продаж смартфонов Apple наблюдался в марте и декабре, когда наблюдается сезонный спрос в новогодние и гендерные праздники.

Помимо Apple, в топ-3 брендов смартфонов, на которые татарстанцы тратились больше всего, вошли Samsung (28%) и Huawei (14%).

В целом по России средняя стоимость смартфона по итогам года составила 24,3 тыс. руб. Одним из заметных изменений стал рост доли устройств среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тыс. рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Его доля достигла 20% в штуках и 22% в деньгах. Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту. Параллельно в 2025 г. рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тыс. руб., доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. остался самым большим и составил более трети всех продаж.