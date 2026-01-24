CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Security Vision приглашает на вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс»

29 января в 11:00 (МСК) состоится вебинар «Три шага работы с инцидентом: Автоматизируем обнаружение, реагирование и комплаенс». Спикер Виктор Гончаров, эксперт Security Vision.

Реакция на инциденты информационной безопасности — это не только обнаружение атаки, но и корректное взаимодействие с регуляторами. На практике именно этот этап часто превращается в ручную рутину, замедляет реагирование и увеличивает операционные риски.

На вебинаре покажем, как платформа Security Vision выстраивает сквозной процесс работы с инцидентами — от сбора и корреляции логов до автоматизированной отчетности и уведомлений регуляторов. Вы увидите, как SIEM становится не просто средством мониторинга, а частью управляемого и соответствующего требованиям процесса реагирования.

В ходе вебинара вы узнаете и увидите на практике, как:

  • быстро подключать и контролировать источники логов — настраивать сбор данных через задачи с установкой агентов или удалённым сбором, отслеживать потоки событий в реальном времени;
  • выявлять атаки «из коробки» с помощью библиотеки из 1000+ правил корреляции, структурированных по MITRE ATT&CK, и новых возможностей движка обнаружения угроз;
  • работать с инцидентами в едином окне — переходить от сработавшего правила к карточке инцидента с полным контекстом, связанными событиями и аналитикой;
  • автоматизировать взаимодействие с ГосСОПКА (НКЦКИ) — формировать и отправлять уведомления регулятору прямо из инцидента, а также получать оперативные бюллетени угроз;
  • обеспечивать compliance для ФинЦЕРТ — выполнять требования ЦБ РФ (СТО БР БФБО) с двусторонним обменом через АСОИ и адаптацией под отраслевые стандарты.

Вебинар будет полезен специалистам и руководителям, которые хотят сократить ручной труд, ускорить реагирование на инциденты и выстроить прозрачный, соответствующий требованиям регуляторов процесс.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

