«Исполнитель, а не стратег»: как предприниматели используют нейросети в бизнесе

Искусственный интеллект стремительно переходит из категории технологической новинки в разряд повседневных рабочих инструментов для российского бизнеса. Как показал опрос «ЮKassa» (платежного сервиса финтех-компании «ЮMoney»)*, почти 70% предпринимателей уже интегрировали нейросети в свои процессы, однако делают это с прагматичной осторожностью, оставляя за человеком ключевые управленческие функции. При этом всего только 23% опрошенных совсем не видят необходимости в использовании нейросетей, что показывает: скептиков остается все меньше. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В опросе приняли участие представители более 100 организаций, использующих «ЮKassa», из которых индивидуальных предпринимателей – 45%, самозанятых – 42%, юрлиц – 8%.

Повседневный инструмент

Согласно опросу пользователей «ЮKassa», более половины (53%) предпринимателей постоянно используют нейросети в работе, еще 16% делают это время от времени. Еще 5% только изучают вопрос, а 3% готовы начать использование в ближайшее время. Только 23% не используют нейросети и не планируют это делать.

Частота использования среди тех, кто уже интегрировал нейросети, также высока: 77% обращаются к ним несколько раз в день, 9% — ежедневно, 12% — один-два раза в неделю, а оставшиеся 2% — реже.

Почти половина (44%) респондентов пользуется только бесплатными версиями нейросетей. Четверть (26%) тратят на них от 1 до 5 тыс. руб. в месяц, 16% — более 10 тыс., 12% — до 1 тыс., а 2% — от 5 до 10 тыс. руб. в месяц.

От любопытства к прагматизму

Подавляющее большинство (70%) опрошенных начали пользоваться нейросетями из личного интереса и любопытства. Еще 9% подтолкнула к этому срочная задача, на которую не было ресурсов, а 7% — интересные примеры работы ИИ, которые они увидели в интернете. Рекомендациям друзей и коллег последовали 5%. Оставшиеся отвечали, что пришли к этому самостоятельно или из необходимости ускорения работы и оптимизации ресурсов.

«Любопытство стало главным двигателем цифровой трансформации малого бизнеса. Предприниматели видят, как нейросети работают в соцсетях, мессенджерах и открытых источниках — и начинают примерять их к собственным задачам. Низкий порог входа и быстрый результат делают эксперименты с ИИ особенно привлекательными», — сказал Дмитрий Гнилица, директор по B2B-продуктам «ЮKassa».

Исполнитель, а не стратег

Сегодня нейросеть в российском бизнесе — это скорее исполнительный ассистент, чем полноценный «сотрудник». Среди основных задач бизнеса, которые предприниматели решают при помощи ИИ**, лидируют поиск необходимой информации (16%), написание текстов и постов, (15%) программирование и технические задачи (14%). По 13% пришлось на анализ данных и генерацию изображений, а 12% — на поиск идей для концепций и планов. В числе прочих вариантов использования ИИ респонденты также называли распознавание текста или речи (7%), консультации клиентов и составление ответов на обращения (7%), планирование и тайм-менеджмент (3%).

Это подтверждается и тем, как предприниматели определяют роль нейросетей. Больше трети (37%) видят в них «исполнительного и безотказного помощника», еще 23% — редактора и корректора, улучшающего работу человека. 16% воспринимают ИИ как стандартный инструмент, вроде калькулятора или офисных программ. 12% используют их как консультанта или специалиста в узких вопросах, а 7% — как помощника при мозговых штурмах и поиске идей. Затруднились определить роль нейросетей в работе 5%.

Экономия времени как главный актив

Главной выгодой от использования нейросетей** называли экономию времени (21%). Следом идут помощь в быстрой генерации идей (16%), повышение качества продукта или контента (15%), экономия средств (14%), оптимизация нагрузки (13%), помощь в повышении дохода (11%) и снижение когнитивной нагрузки и стресса (10%).

При этом предприниматели остаются реалистами. Главным минусом** оказалась необходимость проверять результаты работы нейросети — на это указали 36% респондентов. Еще 14% отметили низкое качество или банальный результат работы, а 11% недовольны необходимостью платной подписки. По 10% отметили ограниченный доступ и зависимость от наличия интернета. У 9% возникают сложности с формулированием корректного запроса под нужный результат, а 7% отмечают юридические и этические риски. В свободных ответах также отмечали лень, появляющуюся из-за активного использования нейросетей.

Один из респондентов сформулировал это так: «Нейросети я бы доверил все, где нужен расчет, а не сочувствие. А себе оставил бы решения, которые влияют на судьбы людей и требуют не только логики, но и человечности».

Недоверие как основной барьер для начала работы

Те, кто пока не использует нейросети (23% от общего числа ответивших), объясняют это конкретными опасениями. Большую часть (32%) останавливает недоверие к результатам их работы. Еще 21% отпугивают юридические риски и отсутствие ответственности у ИИ за них. 11% отметили киберугрозы и риски для безопасности данных, по 5% — сложности с формулировкой запроса и недостаток информации о правильной работе с нейросетями.

Еще 16% заявили, что просто не заинтересованы в нейросетях. В свободных ответах отмечали также роботов в техподдержке как негативный фактор для клиентов.

Границы доверия в бизнес-процессах

Данные исследования показывают, что предприниматели, уже использующие нейросети или позитивно настроенные для их внедрения в рабочие процессы, категорически не готовы делегировать ИИ задачи, связанные с высокой ответственностью.

В «зону недоверия» вошли**: принятие окончательных стратегических решений (23%); прямые переговоры с клиентами и партнерами (18%); работа с юридическими и конфиденциальными данными (13%); финансовые расчеты и бюджетирование (13%); создание уникального продукта или главного торгового предложения (9%); общение с сотрудниками и HR-задачи (9%).

Основные причины недоверия** — высокий риск ошибок и необходимость постоянной проверки результатов (33%), а также отсутствие у ИИ эмпатии и «человеческого понимания» (21%). Затем следуют юридические риски (17%), риски безопасности и киберугроз (16%), нехватка креативного мышления (9%) и просто отсутствие интереса и желания выполнять работу самостоятельно (3%).

Неизбежное будущее

Более половины (54%) опрошенных верят, что через один-два года нейросети станут таким же обязательным инструментом, как Excel и мессенджеры, и еще 25% склоняются к этому мнению.

«Прогноз на ближайшие годы: формирование полноценных гибридных команд, где искусственный интеллект берет на себя вычислительные задачи и рутину, а человек — принятие окончательных решений и креативное управление», — сказал Дмитрий Гнилица.

В «ЮMoney» искусственный интеллект — это уже не модный эксперимент, а полноценный рабочий инструмент. За последний год нейросети вошли практически во все ключевые направления — от разработки до клиентского сервиса.

«Мы сделали ставку на автоматизацию рутины, чтобы освободить ресурсы команд для стратегических задач. Например, внедрение нейросетевых инструментов для работы с текстами позволило сократить время проверки контента, а интеллектуальный скрининг резюме уменьшил трудозатраты рекрутеров на 60–70%. Собственная система машинного перевода позволяет общаться с пользователями на 25 языках, при этом данные не покидают периметр компании, а код-ревью теперь частично выполняет ИИ, что разгружает разработчиков», — отметил Дмитрий Гнилица.

**Множественный выбор.