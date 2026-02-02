Интегратор bpm стал дилером системы Business Studio

Компания bpm (входит в «Ланит») присоединилась к партнерской программе по продаже и продвижению системы Business Studio группы компаний «Современные технологии управления».

bpm – эксперт в области цифровой трансформации, который реализует проекты для крупных корпоративных заказчиков. Став официальным дилером Business Studio, компания намерена использовать отечественную систему как инструмент для поддержки клиентов на всех этапах цифровой трансформации. От анализа текущих процессов и проектирования корпоративной архитектуры до внедрения ИТ-решений и управления изменениями.

Специалисты bpm прошли обучение и сертификацию для работы в системе Business Studio и планируют в ближайшее время приступить к применению продукта в проектах комплексной автоматизации, в том числе за рубежом. Партнеры также рассматривают возможность интеграции ПО с другими решениями экосистемы bpm.

Максим Волошинов, директор по развитию бизнеса компании bpm, сказал: «Business Studio позволяет выстраивать единое информационное пространство для команды проекта, обеспечивая прозрачность, контроль и консистентность моделей бизнес-процессов. Это особенно важно при работе с крупными организациями, где требуется согласование десятков функциональных блоков и ИТ-систем. Внедрение Business Studio в нашу методологию позволит ускорить сбор требований, снизить риски функциональных разрывов и повысить качество проектной документации. Кроме того, переход на отечественное решение соответствует стратегии импортозамещения, которой мы придерживаемся».

Дмитрий Беликов, директор по развитию группы компаний «Современные технологии управления», сказал: «Рады, что компания bpm, обладающая глубокой экспертизой в области цифровой трансформации и входящая в одну из ведущих ИТ-групп страны, выбирает Business Studio в качестве инструмента для проектирования корпоративной архитектуры. Уверен, что наше партнерство поможет клиентам быстрее и надежнее выстраивать цифровые процессы, опираясь на отечественные технологии».