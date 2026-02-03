CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Облачный провайдер «Рег.облако» присоединился к Хартии добросовестных участников облачного рынка

Облачный провайдер и поставщик bare-metal-услуг «Рег.облако» принял участие в подписании Хартии добросовестных участников облачного рынка, инициированной iKS-Consulting и устанавливающей единые стандарты раскрытия бизнес-показателей для участников российского рынка облачных услуг. Инициатива направлена на решение проблемы разрозненности данных и повышение достоверности отраслевой аналитики.

Документ закрепляет добровольные обязательства провайдеров предоставлять для аналитических обзоров достоверные и сопоставимые данные о деятельности, включая ключевые показатели выручки. Цель соглашения — сформировать объективную основу для оценки состояния и динамики рынка, которой смогут доверять клиенты, инвесторы и партнеры.

«Для облачного рынка сегодня критически важны сопоставимые и открытые данные. Заказчики услуг должны понимать реальную картину развития рынка, а не ориентироваться на маркетинговые оценки. «Рег.облако» раскрывает прозрачные данные, не смешивая показатели облачного бизнеса с другими направлениями компании «Рег.ру», и отдельно выделяет рыночную выручку от зависимой. Мы ожидаем, что другие участники рынка будут также стремиться показывать объективные показатели», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.облака».

«Весной 2025 г. на воркшопе, организованном iKS-Consulting, от участников рынка поступило предложение о создании Хартии добросовестных участников рынка, которая позволила бы увеличить прозрачность и понятность рынков облачных услуг как для самих участников рынка, так и для инвесторов и потребителей. С этой целью iKS-Consulting при участии игроков рынка разработали текст хартии, предварительное содержание которой представили на воркшопе в июне 2025 г. и затем дорабатывался в течение второй половины 2025 г. Хартия состоит из двух частей — общей декларативной части и приложения, описывающего определения, таксономию рынка, объемы и порядок обмена информацией. Сейчас мы подписали первую версию, однако работу над совершенствованием ее продолжим уже весной этого года. Также мы ждем присоединения к Хартии новых игроков рынка», — сказал Дмитрий Горкавенко, CBDO iKS-Consulting.

Рост и усложнение российского рынка облачных услуг в последние годы привели к тому, что данные от разных поставщиков зачастую оказываются несопоставимыми. Хартия призвана создать единые правила отчетности, что позволит повысить общую прозрачность и надежность рыночной аналитики.

