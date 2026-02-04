CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

IBS и «Газинформсервис» заключили соглашение о партнерстве

Группа компаний IBS и компания «Газинформсервис» объявили о сотрудничестве, в рамках которого смогут предложить комплексные программные решения для безопасного управления доступом к корпоративным системам.

«Газинформсервис» – системный интегратор в области безопасности и разработчик средств защиты информации. Среди продуктов компании — решение Ankey IDM, которое дает возможность централизованно управлять учетными записями и полномочиями сотрудников в информационных системах предприятия.

IBS – ИТ-сервисная компания с многолетним опытом создания и внедрения цифровых продуктов. В области информационной безопасности команда IBS разработала программный комплекс для блокировки несанкционированного доступа (НСД) к ИТ-системам на основе анализа конфликта полномочий (SoD-конфликтов).

Сотрудничество IBS и компании «Газинформсервис» позволит сформировать коллаборацию технологических решений, которые обеспечат устойчивую работу систем управления доступом и предотвращения НСД в соответствии с нормативными и корпоративными требованиями.

Нина Гущина, директор отделения перспективных исследований IBS, сказала: «Решение Ankey IDM ориентировано на корпоративных заказчиков с масштабными, разнородными ИТ-ландшафтами и высокими требованиями в сфере информационной безопасности. ПК SoD от IBS может дополнительно усилить его в части выявления конфликтов полномочий, что особо важно для крупных компаний. Уверена, объединение наших решений и компетенций даст синергетический эффект и откроет новые возможности для эффективного управления идентификацией и доступом».

«IBS обладает обширным опытом в управлении SoD-конфликтами и собственным готовым решением в этой сфере. Помимо экспертизы в информационной безопасности, наш партнер хорошо знает специфику различных отраслей, на протяжении многих лет обеспечивает непрерывность бизнеса крупнейших игроков российской экономики, занимает лидирующие позиции на рынке консалтинга. Вместе мы сможем лучше понять потребности отечественных компаний и защитить их от инцидентов, которые могут привести к существенным финансовым и репутационным потерям», — отметил Олег Гаймалов, ведущий менеджер по работе с партнерами «Газинформсервис».

