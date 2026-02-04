Корпорация ITG подвела итоги направления системной интеграции за 2025 год

Корпорация ITG сообщила об итогах работы Itglobal.com, направления системной интеграции корпорации. На основе анализа запросов клиентов за 2025 г. компания зафиксировала смещение фокуса от стандартных поставок оборудования к специализированным инфраструктурным решениям, сервисной поддержке, защите данных и управлению ИТ-сервисами. Среди ключевых запросов года — серверы с графическими ускорителями, сопровождение сложной инфраструктуры по SLA, а также решения для неизменяемого хранения и защиты резервных копий.

Структура спроса:

Поставки серверов и СХД — около 55%. Среди проектов системного интегратора Itglobal.com поставки ИТ-оборудования остаются крупнейшей категорией запросов. Однако внутри этого сегмента заметен структурный сдвиг: компании выбирают серверы под конкретные вычислительные нагрузки, а не универсальные конфигурации. Особенно вырос спрос на серверы с графическими ускорителями.

Профессиональная техническая поддержка — около 30%. На втором месте — запросы на сопровождение сложной инфраструктуры. Компаниям необходимо, чтобы оборудование работало бесперебойно, поэтому ИТ всё чаще рассматривают как сервис с чётко распределённой ответственностью. Спрос формируется ростом сложности самих систем, дефицитом внутренних специалистов и необходимостью замены контрактов с ушедшими вендорами. Заказчики ищут интеграторов, готовых отвечать за стабильную работу инфраструктуры в рамках SLA и оказывать экспертную техническую поддержку.

Технологии защиты данных от шифрования — около 10%. Компании все чаще смотрят на защиту данных как на отдельный инфраструктурный слой, а не просто функцию хранения. Рост числа кибератак и инцидентов с шифровальщиками показал, что потеря резервных копий может привести не только к простоям, но и к финансовым и регуляторным рискам. Поэтому заказчики ищут решения, которые исключают возможность изменения или удаления данных, позволяют пройти внутренние и внешние проверки и снизить последствия атак даже при компрометации основной инфраструктуры.

ITSM-системы — 3–4%. Растет число компаний, которые формализуют ИТ-процессы и выстраивают управление услугами по стандартам ITIL. Российские ITSM-системы за последние годы заметно выросли по функциональности и стабильности, поэтому все больше организаций выбирают их как основу для управления заявками, изменениями и уровнями сервиса. Для заказчиков это способ получить прозрачные процессы, понятные метрики качества и предсказуемую модель работы ИТ-подразделения.

«Российский рынок за последние годы сильно повзрослел. Заказчики требуют инженерного подхода, глубокой экспертизы и готовности отвечать за результат. Это так называемый «русский стиль», который проявляется в умении работать в условиях ограничений, проектировать сложные системы и обеспечивать их стабильность, сегодня востребован на международной арене, особенно в дружественных странах. Мы видим своей целью использовать этот тренд и продвигать концепцию Глобального русского ИТ за рубеж», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

Одним из ключевых технологических трендов 2025 г. стал переход GPU-инфраструктуры из пилотных проектов в промышленную эксплуатацию. Если ранее компании тестировали графические ускорители точечно, то в 2025 г. бизнес начал закладывать GPU-кластеры как часть ИТ-архитектуры.

Спрос обусловлен развитием нескольких направлений: развитие моделей искусственного интеллекта и машинного обучения; аналитика больших данных в реальном времени; внедрение VDI с графическими сессиями для удаленной работы; компьютерное зрение и видеоаналитика; задачи проектирования в CAD/CAE-системах.

«В 2025 г. основными трендами развития рынка системной интеграции в России стали генеративный ИИ и продолжающееся импортозамещение. Проекты по внедрению ИИ перестали быть преимущественно "исследовательскими" – все больше заказчиков внедряют ИИ в свои бизнес-процессы, что неизменно влечет за собой построение соответствующей ИТ-инфраструктуры. Импортозамещение, в свою очередь, перестало быть самоцелью как таковой – заказчики все более вдумчиво подходят к выбору решений, что не может не сказываться положительно на росте российского ИТ-сектора. В 2026 г. мы ожидаем увеличение спроса на инфраструктуру с графическими ускорителями – ИИ прочно вошел в нашу жизнь: его развитие, объем генерируемых данных и неотвратимость его внедрения во всех секторах экономики обеспечит рост рынка ИТ-инфраструктуры даже в условиях турбулентности на рынке "железа"», — сказал Степан Киселев, директор по развитию системной интеграции Itglobal.com, корпорация ITG.

В 2026 г. внимание сместится с выбора отдельных компонентов на физические ограничения инфраструктуры и практические способы работы с ними. Расширение программно-аппаратных комплексов под GPU-нагрузки, задачи ИИ и высокоплотные вычисления резко повышает требования к энергопотреблению и отводу тепла. В этих условиях жидкостное охлаждение всё чаще рассматривается не как эксперимент, а как рабочее решение для размещения плотных вычислительных кластеров. При этом полная перестройка действующих дата-центров под такие нагрузки по-прежнему встречается редко: чаще компании продолжают использовать существующие площадки для базовых сервисов, а инвестиции направляют в новые ЦОД, изначально спроектированные с учётом повышенных тепловых и энергетических требований. На этом фоне рост стоимости оборудования усиливает цену инфраструктурных ошибок — просчёты на этапе проектирования напрямую увеличивают капитальные и операционные затраты, что подталкивает заказчиков к выбору заранее рассчитанных и специализированных архитектур.