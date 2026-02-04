В России активно предлагают посменную подработку: спрос вырос на 71%

Формат оплаты становится одним из ключевых ориентиров при выборе подработки — многим важно заранее понимать, как будет рассчитываться вознаграждение и сколько можно получить за конкретное время. Эксперты «Авито Подработки» проанализировали интерес россиян к предложениям частичной занятости с разными вариантами оплаты и выяснили: отклики на подработку с посменной оплатой выросли на 103%, с почасовой оплатой — на 49% год к году. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Говоря о направлениях, где бизнес активнее всего предлагал подработку с посменной оплатой, в лидерах оказалась розничная и оптовая торговля — число таких предложений выросло на 114% год к году. На втором месте — доставка, грузоперевозки и логистика: здесь подработку с оплатой по сменам предлагали на 65% чаще. Замыкает топ-3 сфера искусства и развлечений (+31%).

Если смотреть на подработку с почасовой оплатой, больше всего предложений прибавилось в сегменте фитнес-клубов, SPA и салонов красоты (+35%). Далее — розничная и оптовая торговля (+28%). На третьем месте — организация мероприятий: бизнес предлагал подработку с почасовой оплатой на 26% чаще.

В целом по России наиболее заметная динамика со стороны бизнеса пришлась именно на подработку с посменной оплатой: число таких предложений выросло на 71% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение составило порядка 5,6 тыс. руб. за смену. При этом фактический доход на подработке может отличаться от средних значений, рассчитанных по данным сервиса: он зависит от количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя, а бизнес нередко указывает вознаграждение с учетом максимальных значений.

Аналитики также посмотрели, в каких федеральных округах со стороны бизнеса сильнее всего выросло количество предложений частичной занятости с посменной оплатой. По данным платформы, лидером по динамике стал ДФО (+120%). На втором месте — СЗФО (+86%), на третьем — ЦФО (+83%).

«Мы видим, что бизнес активно выбирает биржевой формат привлечения исполнителей — когда задачи размещаются на специализированных платформах занятости, а специалисты откликаются на них. Это помогает компаниям-заказчикам быстрее закрывать оперативные задачи в пиковые периоды и поддерживать эффективность бизнеса. При этом для самих исполнителей на первый план выходят понятные и предсказуемые условия: по данным исследования «Авито», для 30% опрошенных ключевыми факторами при выборе подработки остаются прозрачность и гарантия выплат. Поэтому платформенные решения, которые имеют понятные правила взаимодействия и обеспечивают стабильность расчетов, становятся надежным форматом и для бизнеса, и для исполнителей», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».