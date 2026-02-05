«Яндекс» запустил обучение школьников ИИ-робототехнике — в кружках и онлайн

«Яндекс Образование» открывает программу по обучению ИИ-робототехнике, принять участие в которой смогут школьники любого возраста и с разным уровнем подготовки. В рамках программы доступны бесплатная онлайн-платформа для программирования роботов и очные кружки «Яндекс Лицея» в 10 регионах России. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

На онлайн-платформе есть симулятор с виртуальным роботом-доставщиком. Выполняя задания, школьники изучат основы ИИ-робототехники и узнают, как автономные устройства ориентируются в пространстве, анализируют среду и самостоятельно принимают решения при помощи компьютерного зрения. Одно из заданий — обучить робота двигаться по маршруту, определять препятствия и объезжать их. Симулятор устроен так, чтобы с ним могли справиться младшие школьники без опыта в программировании. Писать код не нужно — он собирается как конструктор из команд-блоков, а если подключить веб-камеру, то можно управлять роботом с помощью жестов.

Также платформа совместима с роботами Mindstorms EV3 — распространёнными образовательными конструкторами для школьной робототехники. Настройка выполняется прямо в браузере, без дополнительных программ. Платформой могут пользоваться родители и учителя для занятий с детьми и знакомства с ИИ-робототехникой.

В следующие два-три года платформа будет расширяться: на ней появятся новые задачи и поддержка других робототехнических наборов. В их числе — компактный робот-доставщик, прототип которого сегодня разрабатывают команды «Яндекс Образования», автономного транспорта и «Яндекс Фабрики». В него будут встроены камера, микрофон и система сенсоров для навигации. Робота можно будет научить ориентироваться в пространстве, распознавать объекты и препятствия и объезжать их, а также реагировать на голос и жесты.

Одновременно с платформой «Яндекс Лицей» запускает бесплатные очные кружки по ИИ-робототехнике для школьников 8–11 классов. Они открываются на 11 площадках: в Москве и Московской области, Ижевске, Липецке, Набережных Челнах, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени и Ульяновске. Обучение продлится три месяца — занятия будут проходить два раза в неделю. В кружках «Лицея» примут участие более 100 школьников, прошедших отбор.

Программа кружков построена вокруг современной робототехники, автономного транспорта и искусственного интеллекта. Школьники запрограммируют собственное устройство: оно сможет понимать голосовые команды, ориентироваться в пространстве с помощью сенсоров, строить карту и ездить по маршруту. Завершающий этап обучения — хакатон, он пройдёт в Москве.

Осенью набор увеличат, и к обучению смогут присоединиться до 1,5 тыс. школьников. Для участия нужно будет пройти конкурсный отбор — подробности и условия поступления появятся на сайте проекта.

Выпускники кружков получат сертификат от «Яндекс Лицея». Он автоматически учитывается в открытом конкурсе портфолио от «Яндекс Лицея» и может принести дополнительные баллы при поступлении в вуз.