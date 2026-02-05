CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Яндекс» запустил обучение школьников ИИ-робототехнике — в кружках и онлайн

«Яндекс Образование» открывает программу по обучению ИИ-робототехнике, принять участие в которой смогут школьники любого возраста и с разным уровнем подготовки. В рамках программы доступны бесплатная онлайн-платформа для программирования роботов и очные кружки «Яндекс Лицея» в 10 регионах России. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

На онлайн-платформе есть симулятор с виртуальным роботом-доставщиком. Выполняя задания, школьники изучат основы ИИ-робототехники и узнают, как автономные устройства ориентируются в пространстве, анализируют среду и самостоятельно принимают решения при помощи компьютерного зрения. Одно из заданий — обучить робота двигаться по маршруту, определять препятствия и объезжать их. Симулятор устроен так, чтобы с ним могли справиться младшие школьники без опыта в программировании. Писать код не нужно — он собирается как конструктор из команд-блоков, а если подключить веб-камеру, то можно управлять роботом с помощью жестов.

Также платформа совместима с роботами Mindstorms EV3 — распространёнными образовательными конструкторами для школьной робототехники. Настройка выполняется прямо в браузере, без дополнительных программ. Платформой могут пользоваться родители и учителя для занятий с детьми и знакомства с ИИ-робототехникой.

В следующие два-три года платформа будет расширяться: на ней появятся новые задачи и поддержка других робототехнических наборов. В их числе — компактный робот-доставщик, прототип которого сегодня разрабатывают команды «Яндекс Образования», автономного транспорта и «Яндекс Фабрики». В него будут встроены камера, микрофон и система сенсоров для навигации. Робота можно будет научить ориентироваться в пространстве, распознавать объекты и препятствия и объезжать их, а также реагировать на голос и жесты.

Одновременно с платформой «Яндекс Лицей» запускает бесплатные очные кружки по ИИ-робототехнике для школьников 8–11 классов. Они открываются на 11 площадках: в Москве и Московской области, Ижевске, Липецке, Набережных Челнах, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени и Ульяновске. Обучение продлится три месяца — занятия будут проходить два раза в неделю. В кружках «Лицея» примут участие более 100 школьников, прошедших отбор.

Программа кружков построена вокруг современной робототехники, автономного транспорта и искусственного интеллекта. Школьники запрограммируют собственное устройство: оно сможет понимать голосовые команды, ориентироваться в пространстве с помощью сенсоров, строить карту и ездить по маршруту. Завершающий этап обучения — хакатон, он пройдёт в Москве.

Осенью набор увеличат, и к обучению смогут присоединиться до 1,5 тыс. школьников. Для участия нужно будет пройти конкурсный отбор — подробности и условия поступления появятся на сайте проекта.

Выпускники кружков получат сертификат от «Яндекс Лицея». Он автоматически учитывается в открытом конкурсе портфолио от «Яндекс Лицея» и может принести дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Власти оштрафовали на всю сумму госконтракта производителя акумуляторов на замену американским. Сроки сорваны на семь лет

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

«Астра» заплатила своему акционеру 205 миллионов за долю в Java-разработчике

Владимир Арлазаров, Smart Engines: ИИ должен стать частью повседневной среды, как электричество или интернет

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще