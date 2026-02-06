«Авито Работа» и «Авито Услуги»: число вакансий для электриков выросло на 46%

Аналитики «Авито Работы» и Авито Услуг проанализировали рынок труда и услуг за период с декабря 2025 г. по январь 2026 г. и выяснили, что спрос на электриков в России увеличился на 46%. Рост количества вакансий отражает высокую потребность бизнеса и частных заказчиков в специалистах по монтажу, обслуживанию и ремонту электрических систем. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Отдельный анализ показал, что наибольшая доля вакансий для электриков приходится на специалистов средних квалификационных разрядов, которые востребованы как в промышленности, так и в строительстве.

По данным «Авито Работы», лидером по доле вакансий стали электрики 4 разряда — на них приходится 17% всех предложений о работе. Среднее зарплатное предложение для таких специалистов составляет 72 тыс. руб/мес. На втором месте — электрики 5 разряда с долей вакансий 14%, которым работодатели готовы платить в среднем 74,9 8 тыс. руб/мес. Замыкают тройку электрики 3 разряда (13% вакансий) со средним зарплатным предложением 75,95 тыс. руб/мес. Электрики этих разрядов являются наиболее востребованными универсальными специалистами, способными выполнять широкий комплекс монтажных, пусконаладочных и ремонтных работ.

При этом уровень заработной платы во многом зависит от опыта кандидатов, специфики, условий и графика работы. В вакансиях, как правило, указываются зарплатные вилки, которые отражают различия в квалификации специалистов, графике и формате занятости.

По данным «Авито Услуг», наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте работ, связанных с устранением последствий перегрузок сетей: интерес к услугам по поиску места повреждения кабеля увеличился на 58%. Такая динамика отражает сезонную закономерность: удлинение темного времени суток, включение обогревательных приборов и одновременная работа множества электроприборов повышают нагрузку на домашние электросети, что приводит к росту аварийных ситуаций.

Среди базовых услуг наиболее востребованными стали замена розеток (+27%) и установка подрозетников (+24%). Вырос интерес и к более технологичным решениям. Спрос на монтаж охранных сигнализаций увеличился на 24%, проектирование систем молниезащиты — на 18%, а установка зарядных станций для электромобилей — на 17%.

Дополнительно на 10% вырос интерес к подключению электрических водонагревателей и проведению замеров сопротивления изоляции. Это свидетельствует о том, что пользователи все чаще делают выбор в пользу профилактики и повышения уровня электробезопасности в холодный сезон.

«Мы видим, что растет спрос на электриков как начальных, так и высоких разрядов. Так, например, количество вакансий для электриков 1 разряда увеличилось на 234%, для электриков 7 разряда — на 232%. Существенный рост также фиксируется и по электрикам 2 разряда (+116%). С одной стороны, на фоне кадрового дефицита, запуска инфраструктурных и строительных проектов работодатели готовы нанимать специалистов начального уровня и обучать их непосредственно на объектах, закрывая массовые и базовые задачи. С другой — растет потребность в электриках высокой квалификации для работы со сложными инженерными системами, автоматикой и критически важной инфраструктурой. В результате рынок одновременно испытывает потребность и в “точке входа” для новых кадров, и в редкой экспертизе, что и формирует столь высокие темпы роста вакансий по крайним разрядам», — сказал Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы».

«Зимой нагрузка на электросети возрастает: одновременно работают обогреватели, освещение и бытовая техника, а старая проводка часто не справляется. Дополнительно ситуацию усугубляет активное использование новогодних гирлянд. Это напрямую отражается на спросе — услуги по устранению коротких замыканий выросли в 1,5 раза, став самым быстрорастущим направлением среди электромонтажных работ. В таких случаях важно обращаться к профессионалам, чтобы обеспечить безопасность и качество ремонта», — сказала Светлана Филимонова, руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».