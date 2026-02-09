Генеральным директором группы компаний BelkaCar назначен Алексей Михайлик

Группа компаний BelkaCar объявила о ключевых изменениях в руководстве, направленных на реализацию долгосрочной стратегии развития и укрепление позиций на рынке. Алексей Михайлик займет должность генерального директора материнской компании МКООО «Белкатех» (Калининград), владеющей активами BelkaCar. Он сменит на этом посту сооснователя компании Лориану Сардар.

Лориана Сардар, которая ранее возглавляла операционную компанию АО «Каршеринг», продолжит свою работу в компании. В новой роли она сфокусируется на стратегических финансовых вопросах, развитии новых продуктов и привлечении инвестиций, используя свой обширный опыт и глубокое знание рынка.

Присоединение Алексея Михайлика к команде является частью долгосрочной стратегии развития BelkaCar. Перед новым топ-менеджером ставятся амбициозные задачи, ключевыми из которых станут повышение операционной эффективности группы компаний и усиление ее позиций как на рынке каршеринга, так и в сегменте аренды автомобилей.

В 2026 году BelkaCar намерена продолжить курс на активный рост и расширение своего продуктового портфеля. Особое внимание будет уделено растущему рынку автомобильных путешествий. В планах компании: развитие проекта «Долгие аренды», что позволит удовлетворить спрос на длительное использование автомобилей; развитие продуктов в сфере туристического каршеринга, включая запуск специальных предложений для путешественников и формирование партнерств с локальными центрами туризма для создания интегрированных маршрутов; повышение качества клиентского опыта и персонализации продуктовых предложений.

Алексей Михайлик – опытный руководитель с более чем 25-летним стажем работы. Его профессиональный путь включает реализацию масштабных проектов в области цифровой трансформации, управления продуктами и финансовыми сервисами. До прихода в BelkaCar он занимал ключевые позиции в крупных российских структурах:

Руководил созданием федеральной государственной информационной системы «Мой экспорт».

Развивал потребительские и B2B-сервисы в структурах «Газпром-Медиа Холдинг», Российском экспортном центре, Промсвязьбанке и «Билайне».

Получил высшее образование в сфере экономики и управления, а также прошел дополнительное обучение по программам повышения квалификации в области цифровых технологий и менеджмента.

Лориана Сардар – сооснователь BelkaCar и один из ключевых архитекторов успеха компании. За более чем 12 лет работы в компании она отвечала, как управляющий партнер, за разные направления – от финансов до взаимоотношений с инвесторами.

В 2025 под ее руководством компании удалось существенно улучшить операционную эффективность: за 9 месяцев выручка выросла на 54,7% – до 4,6 млрд руб. против 3 млрд руб. годом ранее. Прибыль от продаж увеличилась почти в 4 раза (в 3,7x), достигнув 797 млн руб. (против 216 млн руб. за 9М 2024 г.).

Рентабельность по EBITDA выросла до 52,9% против 35% годом ранее. Абсолютное значение EBITDA более чем удвоилось, составив 2,5 млрд руб. (рост на 135,5%). Чистый убыток сократился на 79,2% – до 108 млн руб.

В профессиональном прошлом Лориана управляла проектами в компании «Вымпелком».

Много лет работала в инвестиционных компаниях, где отвечала за комплексный инвестиционный анализ проектов.

Имеет престижное международное образование: в 2009 г. получила степень MBA в California State University, East Bay, а в 2013 году окончила магистратуру SDA Bocconi.