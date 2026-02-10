ИИ в классе и лаборатории: спрос на технических специалистов в науке и образовании вырос на 20% за год

Эксперты hh.ru проанализировали более 15 тыс. вакансий, размещенных в сфере «Наука и образование» с начала 2026 г. и выяснили, какие навыки ценятся сейчас больше всего в этой сфере, а также сколько за них готовы платить работодатели.

Аналитика hh.ru свидетельствует, что российские работодатели, связанные со сферой науки и образования, достаточно внимательно относятся к развитию своих кадров и одним из ключевых требований к кандидатам указывают готовность учиться новому и развиваться. Это требование упоминается более 40 тыс. раз в вакансиях данной сферы с начала года. На втором месте грамотная речь – это требование упомянули российские компании более 21 тыс. раз. И третье по значимости и частности упоминания – владение высокими технологиями и ПК (упоминалось более 14,5 тыс. раз в вакансиях сферы науки и образования).

Одним из ярких трендов, который также характерен для сферы образования и науки последние годы стало активное внедрение искусственного интеллекта как бизнес-стратегии и развития собственных сотрудников. Так, за последний год в российских компаниях из научной и образовательной сферы потребовалось более 500 новых различных специалистов, связанных с ИИ. В годовом выражении рост на такие кадры составляет более +20%. При этом медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для специалистов умеющих работать с ИИ выросла за год с 75 тыс. в 2024 до 100 тыс. в 2025 г.

В целом по стране спрос на кадры в сфере «Наука и образование» достаточно выраженный и стабильный. Так, только за последний месяц на российском рынке труда появилось более 15 тыс. новых вакансий, связанных с этой сферой. В целом на данный сегмент рынка труда приходится 2% от всего объема новых рабочих мест и по сравнению с прошлым годом доля спроса на кадры в науке и образовании не упала.

При этом медианная предлагаемая зарплата, которую готовы платить российские работодатели работникам образования и науки (по данным вакансий), достигла 62,7 тыс. руб. В годовом эквиваленте рост предлагаемого дохода составляет уже +14% или почти 8 тыс. руб. Примечательно, что наиболее активно наращивают доход работодатели в вакансиях для начинающих работников образования и науки. Так, сейчас соискателям без опыта и недавним выпускникам предлагают доход на уровне 50 тыс., что на 7 тыс. или 13% больше, чем в начале 2025.

Молодым специалистам в науке и образовании, судя по данным вакансий на hh.ru, сейчас предлагают доход уже выше 64 тыс. рублей, что на 7% или 4,3 тыс. руб. больше прошлогодних показателей. При этом опытным кадрам, имеющим стаж в сфере образования и науки 6 лет и более, работодатели готовы платить более 101 тыс. руб. в этом году, что на 19 тыс. или 23% больше, чем в 2025.