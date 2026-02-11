«Арт Инжиниринг», «РДВ Технолоджи» и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве

Производитель решений для цифровой инфраструктуры «Арт Инжиниринг», производитель компьютерной техники «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) и системный интегратор «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве и предложили рынку инновационный подход в сегменте мобильных ЦОД.

В рамках партнерства созданы уникальные решения под индивидуальные проекты заказчиков. В основе будущих решений – мобильность ИТ-инфраструктуры и заводская готовность модулей ЦОД. Системный интегратор готов предоставить каждому заказчику новую комплексную модель сервисной поддержки для модульных ЦОД. Такая тактика сокращает сроки ввода в эксплуатацию оборудования на площадке заказчика. Заказчик получает единый контур внедрения с прозрачной экономикой, сокращёнными сроками развёртывания, встроенной интеграцией и централизованной сервисной поддержкой как ИТ-оборудования, так и инженерной инфраструктуры.

«Объединение компетенций в рамках одного решения позволяет сократить сроки внедрения, снизить проектные риски и обеспечить предсказуемость как по бюджету, так и по срокам запуска. Для нас как производителя модульных ЦОД с фокусом на скорость реализации это возможность предложить рынку комплексное, испытанное решение, дополненное ИТ-оборудованием и интеграцией в единой модели ответственности», – сказал Артём Стенюшкин, коммерческий директор «Арт Инжиниринг».

Специалисты «РДВ Технолоджи» и «Арт Инжиниринг» находятся на этапе проработки проекта в рамках технологической совместимости с учётом конфигурации оборудования, его энергопотребления и температурных режимов эксплуатации.

«В мире сооружаются дата-центры, работающие на искусственном интеллекте. Объединение сил наших компаний – не только шаг к достижению целей нашими заказчиками. Вместе мы создаём технологически независимую IT-инфраструктуру российской экономики, – сказал Сергей Акопов, вице-президент «РДВ Технолоджи». – Наш технологический союз представляет сегменты реальной экономики: производство вычислительной техники, инжиниринг для IT-инфраструктуры и интеграцию кастомных решений для задач заказчиков».

Производственная и инженерная экспертиза партнёров органично дополнена вкладом системного интегратора, который выстраивает единый контур ответственности за внедрение решения и берёт на себя главную миссию –комплексную реализацию проектов.

«Как системный интегратор мы регулярно сталкиваемся с тем, что разрозненная ответственность замедляет принятие решений и реализацию проектов, – отметила Ирина Дронова, коммерческий директор «Физика сети». – Обладая глубокой экспертизой в области ЦОД и построения ИТ-инфраструктуры, мы предложили рынку новую модель «единого окна» для контейнерных ЦОД. В таком формате заказчик получает более выгодные условия по всему комплексу услуг: от инженерной инфраструктуры и ИТ до сервисного обслуживания».