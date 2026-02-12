CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«1С Про Консалтинг»: у ИТ и HR-специалистов появился инструмент для генерации инструкций из видео

Компания «1С Про Консалтинг» представила новый инструмент на платформе для создания ИИ-агентов «Просковья». Он автоматизирует процесс создания инструкций на основе видео. Продукт позволит быстрее решать одну из наиболее частых задач ИТ и HR-специалистов компании — подготовку документации для нового функционала. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

«ИИ Просковья» — это платформа для многостороннего применения ИИ в «»

с использованием больших языковых моделей (LLM). Ее ключевой функционал позволяет осуществлять коммуникацию с системой «1С» на естественном языке, исключая необходимость владения специальным языком запросов или бухгалтерской терминологией. Платформа обеспечивает автоматическое построение отчетности по запросам пользователя на естественном языке и имеет рекомендательную систему для аналитики на основе сформированных отчетов. Кроме того, она позволяет развернуть поисковую систему на технологии RAG для работы с документами в форматах DOCX, PDF и PPTX.

Новый инструмент упрощает подход к документированию. Теперь вместо перемещения между текстовым редактором, программным продуктом и инструментами для работы с изображениями пользователь может записать короткое видео с устным объяснением алгоритма работы. Ссылка на видео отправляется в Telegram-бот, который генерирует структурированную инструкцию в формате DOCX — с четкими разделами, абзацами, релевантными иллюстрациями и тайм-кодами.

Процесс обработки данных включает несколько этапов. После получения ссылки на видео из хранилища данных, система скачивает файл. Затем видео конвертируется, из него извлекается и очищается от шумов аудиодорожка. Аудио транскрибируется, после чего полученный текст проходит этап коррекции для преобразования устной речи в письменный формат.

После этого ИИ-модель разбивает текст на абзацы. Логические разделы в инструкции определяются языковой моделью, которая анализирует текст частями. Важной особенностью обновленного ИИ-помощника является то, что необходимость и место для вставки скриншотов теперь также определяет ИИ. Система анализирует каждый абзац и сопоставляет его с временной меткой в видео, чтобы автоматически захватить и встроить соответствующий кадр.

«Наши ИТ и HR-специалисты часто сталкиваются с задачей написания инструкций. Каждый новый функционал требует тщательной подготовки документации, создания скриншотов, форматирования текста и длительной редактуры. Мы самостоятельно прошли весь путь от ручной сборки документации до практически полной ее автоматизации и реализовали этот функционал в новой версии ИИ-помощника. Ключевой идеей было поручить ИИ не только транскрибацию, но и смысловое структурирование текста, а также принятие решения о том, в какие моменты видео пользователю нужна визуальная подсказка в виде иллюстраций. Именно этот подход позволяет существенно сократить время разработчиков на создание первичной документации. Сегодня обновленная версия “Просковьи” доступна всем клиентам нашей компании», — сказал технический архитектор «1С Про Консалтинг» Алексей Ваганов.

«Такой ИИ-помощник значительно сокращает время при создании учебных материалов на основе видео. Теперь на основе записи проведенного обучения можно создать объемный лонгрид - исчерпывающий учебный материал, который, помимо видео-фрагментов, будет также содержать краткое изложение ключевых пунктов с иллюстрациями по теме», — отметила Татьяна Турбина, директор по HR-консалтингу «1С Про Консалтинг».

