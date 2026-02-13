CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Более половины ИT-специалистов используют цифровые сервисы для подготовки ко Дню святого Валентина

54% ИT-специалистов при подготовке к празднованию 14 февраля используют цифровые инструменты для организации похода в ресторан — от онлайн-бронирования до изучения рейтингов и отзывов. Об этом свидетельствуют результаты опроса девелопера MR, проведенного среди представителей отрасли.

Согласно исследованию, 68% из них бронируют столики через интернет-сервисы, 54% предварительно изучают отзывы и рейтинги заведений, 41% оплачивают бронирование через мобильные приложения. При этом 23% используют инструменты на базе искусственного интеллекта для подбора идей для вечера или выбора формата ужина.

В целом рассматривают возможность провести вечер 14 февраля со своей половинкой в ресторане 47% респондентов. Ужин дома намерены устроить 28% респондентов, 9% закажут доставку, еще 16% сообщили, что не планируют отмечать праздник.

Среди тех, кто выбирает ресторан, 52% объясняют свое решение желанием сменить обстановку (работают удаленно из дома). Еще 31% отмечают важность атмосферы и сервиса, 17% называют поход в ресторан традиционным сценарием праздника.

По данным опроса, 42% ИT-специалистов планируют потратить на вечер от 7 до 10 тыс. руб., 33% — 5-7 тыс. руб. Бюджет в диапазоне от 10 до 20 тыс. руб. рассматривают 18% участников, более 20 тыс. руб. — 7%.

Опрос был проведен в феврале 2026 г. среди жителей Москвы и городов-миллионников, работающих в сфере информационных технологий.

