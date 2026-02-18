CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Аналитика ИТ-зарплат: Senior и TeamLead показывают рост до 12,5% на фоне падения остальных грейдов

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала динамику рынка зарплат ИТ-специалистов за 2025 г., чтобы выявить тенденции и направления, где произошла наиболее заметная коррекция доходов. Анализ показал, какие стеки специалистов востребованы, где усиливается конкуренция, а также какие компетенции становятся критически важными для роста дохода в 2026 г.

В начале 2025 г. специалисты, выходя на рынок, сохраняли прежние зарплатные ожидания, однако уже со II квартала работодатели начали снижать вилки. К III кварталу падение усилилось.

По итогам 2025 г. рынок ИТ-зарплат продемонстрировал выраженную поляризацию: устойчивый спрос и высокооплачиваемые позиции сохраняют senior- и teamlead-специалисты, а также направления Data, архитектуры и Backend-разработки. При этом мобильная и Frontend-разработка, дизайн — оказались в зоне ощутимого падения доходов.

Даже в востребованных направлениях (Java/Kotlin, системная аналитика, QA, «», Data Engineer) пиковые значения не удерживались — к осени фиксировалось снижение на 10–20%.

«Сейчас рынок ИТ-зарплат меняется очень быстро. Чтобы оставаться гибкими и привлекать лучших, важно проводить такой анализ не реже раза в квартал, а в идеале — ежемесячно. Это позволит бизнесу отслеживать актуальные тенденции, грамотно выстраивать коммуникацию с командой и удерживать ключевых сотрудников», – сказала Анна Королева, HRD SkillStaff.

Наиболее заметное снижение доходов зафиксировано в мобильной разработке. У Middle iOS- и Android-разработчиков средняя зарплата снизилась с 300 тыс. руб. в январе до 185 тыс. руб. в декабре 2025 г. — падение составило около 38% за год. В зависимости от грейда снижение доходов мобильных разработчиков варьировалось в диапазоне от 22% до 33%.

В течение года наблюдался нестабильный спрос на iOS-разработчиков, а по Android-направлению опустился до минимальных показателей. При этом рынок начал смещаться в сторону универсальных Fullstack mobile-разработчиков (iOS + Android), что отражает общий тренд на укрупнение компетенций.

В Backend-направлении динамика более дифференцированная. У middle на GO зарплата выросла с 240 тыс. руб. до 275 тыс. руб. (+14,6%), а у высококвалифицированных экспертов снизилась в диапазоне от 2% до 17%. При этом у junior-разработчиков на GO зафиксирован максимальный рост среди junior-специалистов других направлений: с 170 тыс. руб. в январе до 215 тыс. руб. к концу года (+26%).

В направлении Node.js зарплата junior и middle осталась прежнем на уровне, а у middle+ и senior выросла от 8,6% до 13,3%. Наибольший рост зафиксирован у teamlead — с 450 тыс. руб. до 525 тыс. руб. (+16,7%).

Во Frontend-разработке снижение затронуло все грейды, кроме teamlead — этот грейд показал рост зарплат на 12,5% к концу года. По прочим грейдам зафиксировано умеренное снижение зарплат в диапазоне 5–12%.

Аналогичная ситуация наблюдается в UX/UI и продуктовом дизайне, но снижение еще более масштабное. В продуктовом дизайне падение составило 17–31%, при этом только teamlead показали небольшой рост (+4,8%). В UX/UI снижение до – 39% у junior, а в среднем по грейдам — в диапазоне 12–30%.

Одно из самых заметных падений среди senior зафиксировано у Database Administrator (Postgres): с 600 тыс. руб. в январе до 440 тыс. руб. в декабре (–26%). У junior-разработчиков БД (Postgres) снижение оказалось еще более существенным — с 200 тыс. руб. до 135 тыс. руб. (–32,5%).

В начале года активный спрос на Oracle-разработчиков был связан с миграцией с иностранных решений на альтернативные платформы, однако после пика последовал спад.

В сегменте AI и ML сохраняются одни из самых высоких уровней доходов среди специалистов уровня middle+ и senior. Так, аналитики для AI-агентов в 2025 г. получали в среднем 290 тыс. руб. на уровне middle+ и 360 тыс. руб. с грейдом senior.

Спрос на специалистов в области искусственного интеллекта и машинного обучения остается устойчивым, и в 2026 г. этот тренд, по оценке платформы, сохранится на фоне продолжающейся интеграции AI-решений в бизнес-процессы компаний.

Сегмент Big Data и управления данными показал наибольшую устойчивость: практически во всех грейдах наблюдался рост, за исключением Data Engineer начального и среднего уровня.

Архитекторы продемонстрировали однородную положительную динамику: после стабильности в первом квартале в июле зарплаты выросли на 8–11%, затем закрепились на новом уровне. Сохраняется высокая ценность экспертизы senior-архитекторов и специалистов по нагрузочному тестированию.

Роли в управлении ИТ-инфраструктурой, информационной безопасности, Scrum Master, а также teamlead в ИБ продемонстрировали стабильность на протяжении всего года без существенной положительной динамики. Например, teamlead по ИБ сохранял уровень 500 тыс. руб. в течение всего 2025 г.

«Мы видим, что устойчивый рост доходов начинается с уровней senior и teamlead. При этом junior и middle все чаще сталкиваются с конкуренцией и сжатием вилок. В этих условиях ускорить переход к более высокому грейду помогает работа в проектном формате и гибкая занятость — возможность быстрее накапливать разнообразный опыт, расширять стек и формировать портфолио, соответствующее требованиям senior-уровня. Рынок ИТ постепенно переходит от массового найма к модели ценности экспертизы: зарплата растет не за сам факт присутствия в отрасли, а за глубину компетенций и управленческую ответственность», – сказала Анна Королева, HRD SkillStaff.

