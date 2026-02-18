VisionLabs и «Инфотекс Интернет Траст» будут совместно развивать инфраструктуру для коммерческих биометрических систем

Компания VisionLabs и российский разработчик цифровых решений, аккредитованный оператор коммерческой биометрической системы «Инфотекс Интернет Траст» договорились о сотрудничестве для создания и развития высокотехнологичной инфраструктуры коммерческой биометрической системы (КБС ИИТ) на основе программных решений партнёров.

Компании подписали соглашение о сотрудничестве 18 февраля. Сотрудничество позволит объединить знания и ресурсы для внедрения эффективного решения, которое будет доступно для широкого использования.

Преимущество решений VisionLabs в сильном ядре распознавания и продвинутой системе защиты (технологии Liveness Detection и Deepfake Detection), собранных в единую платформу, которая масштабируется на различные сферы применения — от банкинга до умных городов.

КБС от «Инфотекс Интернет Траст» предназначена для безопасной биометрической аутентификации пользователей при получении услуг, в том числе по дистанционным каналам, с использованием биометрических характеристик вместо традиционных способов доступа или совместно с ними.

В ходе сотрудничества будет сформирована единая технологическая экосистема, объединяющая возможности КБС ИИТ и инновационные разработки партнёров для реализации совместных бизнес-проектов. Итогом станет повышение доступности и эффективности цифровых сервисов за счёт использования технологий биометрической аутентификации. Созданное решение будет применяться в рамках готовых сценариев биометрической аутентификации для заказчиков из разных отраслей и бизнеса различных масштабов.

«Мы всегда рады сильным партнёрам, с которыми можно совершенствовать продукты на базе общей технологической экспертизы. Коммерческие биометрические системы — одно из основных направлений нашей работы. В России сейчас 16 КБС, получивших аккредитацию Минцифры, и 8 из них выбрали нас в качестве вендора. Мы реализуем широкий спектр сценариев с использованием КБС — от входа в приложения и оплаты по лицу до прохода в офисы, на стройки и предприятия. Это большое поле для совместной работы с экспертами из “Инфотекс Интернет Траст”», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«Сегодня бизнесу нужны не просто технологии, а готовые решения, которые можно быстро внедрить и масштабировать. Сотрудничество с VisionLabs позволит нам предложить рынку именно такие продукты на базе коммерческой биометрической системы. Используя лучшие в отрасли алгоритмы распознавания, мы интегрируем биометрическую аутентификацию в привычные финансовые и корпоративные процессы. Наша общая цель — сделать так, чтобы любой банк или сервисная компания могли использовать биометрию не как сложную инновацию, а как удобный и надёжный инструмент повседневной работы», — отметил генеральный директор «Инфотекс Интернет Траст» Алексей Прошин.