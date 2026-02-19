CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес
|

Aktiv.Consulting оценила уровень зрелости ИБ российских компаний

Эксперты бизнес-направления Aktiv.Consulting компании «Актив» представили первый аналитический отчет «Оценка уровня зрелости информационной безопасности». Документ отражает актуальную ситуацию в части обеспечения ИБ, состояние ключевых процессов, а также содержит рекомендации по повышению уровня зрелости функции ИБ в российских компаниях.

Далеко не все российские компании имеют возможность регулярно оценивать уровень зрелости информационной безопасности в силу отсутствия ресурсов и фреймворков. В то же время такая оценка могла бы послужить основой для выявления уязвимых мест, обоснования выделения средств для обновления технического парка, найма и мотивации персонала и развития функции ИБ в компании в целом. Именно поэтому эксперты Aktiv.Consulting приняли решение провести исследование и отразить актуальную ситуацию в части обеспечения ИБ в отечественных компаниях с целью гармоничного развития это бизнес-функции.

Объектом исследования специалистов Aktiv.Consulting стали 52 российских компании с выделенной функцией информационной безопасности, представляющие промышленность, финансовую, ИТ и ИБ отрасли, здравоохранение, строительную индустрию и другие направления.

В основу методологии исследования лег опросник для самооценки, разработанный экспертами Aktiv.Consulting, содержащий сто сценариев по пяти направлениям: «Управление ИБ», характеризует управление процессами обеспечения информационной безопасностью; «Базовая ИТ- и ИБ-гигиена», касается базовых мер обеспечения ИБ; «Обеспечение ИБ», связано с техническим оснащением службы ИБ; «Мониторинг, реагирование и восстановление» описывает уровень обеспечения защиты данных; «Комплаенс» связан с выполнением требований регуляторов.

По результатам исследования был сформирован отчет, который содержит описание методологии, сценарии, оценки и ключевые выводы по каждому сценарию. Отчет также приводит сравнительный анализ уровня зрелости для небольших, средних и крупных компаний.

Основные выводы, которые сделали эксперты Aktiv.Consulting по итогам собранной аналитики: тенденции, выявленные на всем массиве данных, актуальны и для каждой группы по отдельности; наличие больших ресурсов не гарантирует высокий уровень зрелости ИБ. Распределение имеющихся ресурсов всегда обусловлено потребностями основных бизнес-процессов, в то время как вопросы ИБ относятся к обеспечивающим; дельта от малого к крупному бизнесу по направлениям «Управление ИБ» и «Обеспечение ИБ» (6-9%) обусловлена тем, что обеспечить грамотное управление ИБ в небольшой компании проще и дешевле. С ростом компании растет и составляющая бюрократизации процессов; направление с наивысшей оценкой для всех организаций — «Базовая ИТ и ИБ гигиена». Данное направление не требует существенных вливаний бюджета и позволяет решать задачи собственными силами специализации; на втором месте для небольших и средних компаний — «Комплаенс», который является в некотором смысле «драйвером» для внедрения требований информационной безопасности и для обоснования выделения ресурсов и финансов на развитие функции ИБ; крупные компании фокусируются на «Мониторинге, реагировании и восстановлении». Основные сложности для них связаны с большим объемом данных и масштабными системами, которые трудно контролировать; различия в тех направлениях, которые получают наибольшую и наименьшую оценку уровня зрелости, для малых, средних и крупных компаний — это следствие разных приоритетов бизнеса и ресурсных ограничений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Созданный «Роснано» производитель микроэлектроники решил обанкротиться. В убыток отработано не менее пяти лет

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

В России создана компактная антенна для ГЛОНАСС на основе керамики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще