ОТП Банк и группа Rubytech подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

В рамках деловой программы Уральского форума «Кибербезопасность финансах» в Екатеринбурге состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между АО «ОТП Банк» и ПАО «Группа Рубитех». Документ определяет ключевые направления партнерства в области информационных технологий и задает вектор на совместную реализацию программ по переходу на отечественное программное обеспечение.

Подписи под меморандумом поставили директор по информационным технологиям АО «ОТП Банк» Сергей Симоненко и генеральный директор ПАО «Группа Рубитех» Игорь Ведёхин.

Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает обмен опытом и экспертизой в сфере ИТ, проведение совместных мероприятий, а также создание рабочих групп для реализации приоритетных проектов. Особое внимание в рамках партнерства будет уделено поддержке импортозамещения и внедрения инновационных решений.

Также меморандум призван сформировать основу для дальнейшей детальной проработки совместных инициатив и заключения полноценных коммерческих договоров.

«Сегодня технологическая независимость — один из ключевых приоритетов для финансового сектора. Подписанный с Группой Rubytech меморандум позволит нам объединить компетенции для поиска и внедрения лучших отечественных ИТ-решений. Мы видим большой потенциал в совместной работе над переходом на российский стек и рассчитываем, что наше партнерство будет способствовать не только развитию наших компаний, но и рынка в целом», — отметил Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям АО «ОТП Банк».

«Группа Rubytech традиционно фокусируется на создании ИТ-продуктов для построения инфраструктуры высоконагруженных систем. Объединение экспертизы позволит нам более эффективно участвовать в процессах цифровой трансформации банковской отрасли, обмениваться лучшими практиками и совместно разрабатывать решения, которые будут отвечать актуальным требованиям рынка и регулятора. Мы готовы предоставить наши технологические возможности и опыт для реализации общих целей», — подчеркнул Игорь Ведёхин, генеральный директор ПАО «Группа Рубитех».

