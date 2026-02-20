«Р7» нарастил свою выручку по итогам 2025 года

Разработчик российского офисного программного обеспечения «Р7» подводит предварительные итоги 2025 г., демонстрируя устойчивое развитие, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру рынка. Ключевыми драйверами роста стали расширение клиентской базы, увеличение числа отгруженных лицензий и стратегическое развитие партнерств с ведущими цифровыми платформами. Об этом CNews сообщили представители «Р7».

По итогам 2025 г. выручка компании выросла до 3,3 млрд руб. по РСБУ, а общее количество корпоративных клиентов превысило 8000.

В условиях сокращения рынка B2G-продаж в 2025 г. основные показатели компании поддержали корпоративные пользователи и цифровые платформы. При этом общий объем поставленных только за этот год лицензий составил более 2,15 млн единиц.

По данным за 2025 г., порядка 75% сотрудников «Р7» непосредственно заняты в разработке и поддержке ПО, а численность этих подразделений выросла более чем на 20%. Такой кадровый потенциал позволяет «Р7» быстро реагировать на запросы рынка и выпускать востребованные обновления.

В течение года компания выпустила более 50 масштабных обновлений, значительная часть которых затронула функционал редакторов документов, мессенджер с функциями ВКС «Р7» команда, почтовый сервис, а также другие модули экосистемы «Р7 офис» для совместной работы и продуктивности.

Решения «Р7» в 2025 г. продолжили выбирать как новые, так и уже действующие клиенты. Среди них Сбербанк, «Россети», ОрВД, «ФосАгро» и др. Часть закупок была реализована повторно, по итогам эксплуатации в течение предыдущих лет.

«2025 г. стал для нас периодом консолидации достижений и стратегического развития. Мы видим, как растет зрелость рынка отечественного ПО: клиентов интересуют полноценные, интегрированные в экосистемы решения. В непростых рыночных условиях нам удается укреплять свои позиции во многом благодаря заказчикам, которые нам доверяют, и команде, которая создает востребованные решения. Наш рост клиентской базы и лицензий, особенно в корпоративном сегменте и на цифровых платформах, подтверждает, что мы двигаемся в правильном направлении», — отметил генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.

Знаковым событием года стало технологическое партнерство VK Tech и «Р7», в результате которого было сформировано цельное предложение для пользователей и клиентов.

«Р7 офис» укрепил позиции ведущего облачного редактора документов, доступного одновременно в двух крупнейших российских экосистемах: VK WorkSpace и «Яндекс 360». Такая интеграция предоставляет миллионам пользователей этих платформ удобный и современный инструмент для работы с документами.

В течение года компания заключила ряд стратегических соглашений, связанных с передачей бесплатных лицензий и оказанием информационной поддержки, с целым рядом регионов, включая Республику Татарстан, Амурскую область, Хабаровский край и другие. Параллельно разработчик укрепил сотрудничество с ведущими образовательными учреждениями — МГУ им. М. В. Ломоносова и РАНХиГС, что способствует интеграции решений Р7 в учебные и научные процессы.

Дополнительно «Р7 почта» получила награду CNews AWARDS 2025 в номинации «Корпоративное почтовое решение года».