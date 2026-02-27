CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Даком М» выходит на рынок Белоруссии с решениями корпоративного уровня

Компания «Даком М» (бренд Space) сообщила о заключении партнёрского соглашения с белорусским VAD-дистрибьютором Linkway. В рамках сотрудничества в портфель Linkway вошли решения экосистемы Space для виртуализации. Выбор партнёра обусловлен его глубокой экспертизой, опытом работы с корпоративными заказчиками и знанием локального ИТ-рынка.

Выход на рынок Белоруссии — часть стратегии Space по расширению присутствия в странах СНГ. На новом рынке вендор намерен предложить компаниям надёжную альтернативу западным решениям, позволяющую создавать собственные облачные среды и централизованно управлять ими из единого контура.

По данным CNews, Space входит в тройку лидеров рейтинга российских платформ виртуализации 2025 г.

«Выход на рынок Беларуси — логичный шаг в развитии Space. Для нас принципиально важно работать с партнёром, обладающим экспертизой и репутацией на локальном рынке. Linkway именно такой партнёр. Совместно мы сможем предлагать белорусским компаниям комплексные решения для построения и управления виртуальной инфраструктурой, обеспечивая надежность, безопасность и поддержку на каждом этапе внедрения. Мы также планируем совместные проекты по обучению специалистов и развитию экосистемы Space в Беларуси, что создаст прочную основу для долгосрочного сотрудничества и цифровой трансформации компаний республики», — сказал Максим Ерофеев, коммерческий директор Space («Даком М»).

Белорусский дистрибьютор Linkway возьмёт на себя полный комплекс задач по поддержке и продвижению решений Space, включая организацию ключевых маркетинговых мероприятий, проведение специализированных обучающих вебинаров и очных семинаров по продуктовым решениям для партнёров и клиентов, инициирование и активное участие в пилотных проектах, предоставление технической поддержки первой линии силами собственной сертифицированной команды, а также персональное сопровождение партнёров на этапе внедрения решений Space.

Компания Linkway специализируется на предоставлении полного спектра услуг в области лицензирования ПО, технической поддержки и оптимизации ИТ-инфраструктуры организаций различного масштаба. В портфель компании входят лучшие сертифицированные программные продукты, обеспечивающие надежность и эффективность ИТ-инфраструктуры партнёров.

«Даком М» сосредоточен на собственных разработках без использования Open Source в части ключевых компонентов системы, что гарантирует большую степень безопасности. Space успешно применяется на крупных промышленных и инфраструктурных объектах в России, в том числе компаниями «Алроса», «Россети», «Евраз», «Росатом», концерн ВКО «Алмаз – Антей», а также в федеральных и региональных органах власти, таких как Росфинмониторинг, Министерство сельского хозяйства РФ и правительство Санкт-Петербурга.

«Мы рады включить в наш портфель продукты экосистемы Space — надежные и проверенные решения, которые способствуют диверсификации поставок западных IT-решений и развитию кооперации с Россией. Расширение возможностей наших заказчиков альтернативами от российских вендоров, уже доказавших свою эффективность в крупных инфраструктурных проектах, — стратегический приоритет Linkway как VAD-дистрибьютора», — сказала Екатерина Золотова, директор Linkway.

Экосистема виртуализации Space объединяет четыре продукта: SpaceVM — флагманскую платформу виртуализации корпоративного класса; Space VDI — платформу для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих столов; Space Cloud — платформу для управления мультиоблачными средами; Space Client — клиентское приложение для подключения пользователей к виртуальным рабочим столам. Продукты экосистемы виртуализации Space построены на проприетарных технологиях «Даком М», включая Space Stor — концепцию хранения всех файлов (диски, образы, резервные копии, конфигурации ВМ) на едином пуле данных, доступном на каждом узле; технологию FreeGRID — обеспечивает работу с лицензионными продуктами NVidia в штатном режиме и исключает их возможную блокировку; GLINT — проприетарный протокол подключения к удалённым виртуальным рабочим столам; MediaPipe — механизм доставки мультимедиа-трафика для организации видеоконференций (ВКС) в VDI; и Space Gateway — высокопроизводительный и безопасный шлюз удалённого доступа с единой точкой входа, изоляцией сетей и масштабируемостью под трафик протоколов подключения к ВРС.

В ближайших планах Space — поэтапное развитие присутствия в Белоруссии, запуск совместных проектов, обучение специалистов и формирование устойчивой инфраструктурной базы для долгосрочного развития бизнеса.

