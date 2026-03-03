ГК «Оптимакрос» представляет финансовые результаты за 2025 год

Российский разработчик CPM/IBP-платформы Optimacros подвел итоги деятельности за 2025 год и сообщает предварительные неаудированные финансовые результаты. Общая выручка ГК достигла 1,85 млрд руб. (без учета ВГО и НДС), увеличившись на 16% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Optimacros.

Драйверами роста стали: увеличение лицензионной выручки, выручки от услуг технической поддержки, дохода по смежным услугам обучения и предоставления услуг использования Optimacros в облаке. Выручка по консалтинговым услугам в области методологии бизнес-планирования и внедрения платформы также возросла.

По состоянию на конец 2025 г. штат группы компаний «Оптимакрос» составил более 400 человек. По оценкам «Оптимакрос», в 2025 г. экосистемный рынок, ассоциированный с Optimacros, достиг приблизительно 3 млрд руб., что составляет большую часть российского рынка специализированных платформ для автоматизации бизнес-планирования.

В 2025 г. системные интеграторы — партнеры «Оптимакрос» — завершили проекты внедрения платформы у таких заказчиков, как УГМК, Midea Russia, Kerama Marazzi, «Первая портовая компания», Dodo Brands, «Магнит Маркет», и др. Продолжается активное сотрудничество с крупными стратегическими клиентами — «Т-Банком», Ozon, «Самолетом», ГК ПИК, экосистемами Сбербанка и «Яндекса», у которых активно развиваются внутренние центры компетенций. Значительный рост количества проектов отмечен в отраслях пищевой промышленности, фармацевтике, ИТ. За 2025 г. новыми клиентами Optimacros стали около 40 компаний из различных секторов экономики в сегменте среднего и крупного бизнеса. Общее количество клиентов Optimacros в России превысило 250, что превосходит суммарное число внедрений основных российских конкурентов компании в сегментах CPM (проекты финансового планирования, бюджетирования, консолидации) и IBP.

Число пользователей системы у конечных заказчиков выросло на 30%. За 2025 г. прирост активных аккаунтов, по оценке ГК «Оптимакрос», составил 3000. Общее количество пользователей, работающих на платформе, достигло 13 тыс.

В 2025 г. расширилась экосистема партнеров «Оптимакрос». Было заключено 25 соглашений, в том числе с такими системными интеграторами и консалтинговыми компаниями, как «Технологии Доверия», Т1, Kept, Axenix, «Первый Бит», BeringPro, «Константа ИТ», «Газпромнефть — Цифровые решения», «ПолиАналитика», МКСКОМ. Статус золотого партнера на сегодня имеют 11 интеграторов, статус серебряного — семь. Статусы подтверждают возможности компаний самостоятельно реализовывать проекты полного цикла под ключ без участия вендора (производителя ПО). Рост числа проектов, реализованных независимыми интеграторами, демонстрирует зрелость, надежность и качество платформы. Развитие партнерской сети позволяет предлагать клиентам разнообразные функциональные, методологические и отраслевые решения, наиболее полно обеспечивающие потребности клиентов и отвечающие специализированным запросам заказчиков.

Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос»: «Прошедший год был не самым простым для российского ИТ-рынка в общем и для сегмента автоматизации корпоративных процессов в частности. Тем не менее мы видим системное и продолжающееся повышение интереса к автоматизации в области финансового и интегрированного планирования. Комбинация зрелой и развитой партнерской экосистемы, технологичности и гибкости продукта позволила показать рост выше рынка и опередить по ключевым показателям другие решения в сегменте интегрированного бизнес-планирования. Хотел бы отметить, что в 2025 году мы стартовали ряд проектов на Optimacros после неуспешных попыток их реализации на других платформах. Часть из таких внедрений уже завершена, и решения на Optimacros введены в эксплуатацию. В 2026 г. мы вновь будем проводить ключевое для нас мероприятие — «Оптимакрос Хаб», посвященное кейсам и решениям задач интегрированного бизнес-планирования, тенденциям и подходам. Конференция пройдет 4 июня в Москве. Приглашаем принять участие и от первого лица познакомиться с практическим опытом и инсайтами наших заказчиков, пользователей, методологов, консультантов и экспертов».

Роман Дидыч, CEO «Оптимакрос», продуктовый директор: «2025 г., несмотря на все сложности, испытания и заметное замедление ИТ-рынка, стал для ГК «Оптимакрос» годом роста и укрепления позиций. Благодаря сплоченности команды, поддержке партнеров и клиентов, наши финансовые показатели вновь продемонстрировали устойчивую положительную динамику. Важным итогом стало признание Optimacros лидером в ключевых отраслевых рейтингах в сегментах финансового планирования, бюджетирования и IBP. Это свидетельствует о высокой зрелости наших решений и их способности эффективно замещать ведущие западные аналоги, обеспечивая российским компаниям инструменты для прозрачного прогнозирования и оперативного принятия решений в условиях постоянных изменений. На следующие три года у продукта сформирован четкий роадмап развития. В цели компании на 2026 год мы заложили рост, опережающий динамику рынка. В этом нам помогут: расширение продуктовой линейки, увеличение дополнительных продаж текущим клиентам и повышение доли вендорских сервисных доходов. 2026 г. — юбилейный год для Optimacros. Продукту исполняется 10 лет — первые строки кода были написаны в конце февраля 2016-го. За это время Optimacros доказал свою эффективность как мощный и гибкий инструмент, который трансформирует процессы планирования в ведущих российских компаниях и помогает принимать стратегически важные решения».