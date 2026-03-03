Исследование: каждый третий предприниматель жалеет, что не внедрил автоматизацию раньше

Эксперты «ЮKassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney») и Kaiten (система управления рабочими процессами) выяснили отношение предпринимателей к автоматизации бизнеса. Результаты показали, что большинство компаний, которые используют цифровые инструменты, видят ощутимый эффект, при этом бизнес без автоматизации в основном не торопится ее внедрять.

По данным совместного опроса Kaiten и «ЮKassa», 79% предпринимателей, использующих цифровые инструменты, назвали экономию времени на рутинных операциях главным эффектом автоматизации. Также среди значимых результатов: снижение количества операционных ошибок (40%), повышение прозрачности процессов (29%), рост выручки (24%), снижение зависимости от конкретных сотрудников (21%). При этом 13% пока не видят заметного эффекта, что может быть связано с ранней стадией внедрения или неполным охватом процессов.

«Цифровизация прежде всего упрощает повседневную работу компании. Когда предприниматели говорят об экономии времени и снижении ошибок, это означает, что процессы становятся более понятными и предсказуемыми. А уже на этой основе растут и финансовые показатели», — сказал бизнес-лидер Kaiten Алексей Халезов.

Внедрение цифровых инструментов чаще всего начинается с процессов, связанных с финансовыми операциями. Среди компаний, которые уже используют такие решения, 76% автоматизировали продажи и кассовые операции, 62% — финансовый учет и платежи. Работа с клиентами (CRM, заявки, сделки) цифровизирована у 40% компаний, документооборот — у 32%, управление задачами и проектами — у 29%, маркетинг — у 22%. При этом 16% компаний ведут бизнес-процессы вручную.

«Бизнес, который системно подходит к автоматизации финансовых потоков, быстрее масштабируется. Когда рутина обработки транзакций снята с повестки дня, можно сосредоточиться на развитии — работе с клиентами, улучшении продукта, выходе на новые рынки. Автоматизация — не просто способ оптимизировать бизнес-процессы, это ещё и возможность вернуть себе ресурс, который невозможно купить, — время на стратегическое мышление, развитие и жизнь за пределами операционки», — сказал директор по B2B-продуктам «ЮKassa» Дмитрий Гнилица.

Среди компаний, которые пока не используют автоматизацию, 58% не планируют внедрять ее в ближайший год. Однако, оглядываясь на пройденный путь, 32% всех опрошенных предпринимателей признают, что автоматизацию рутинных операций стоило внедрить раньше. Следом среди действий, которые могли бы ускорить развитие бизнеса, респонденты называют более тщательную проработку бизнес-плана и финансовой модели (29%), делегирование и найм менеджеров или руководителей направлений (24%), а также своевременное выстраивание финансового учета и планирования (23%).

Среди основных сложностей первых лет ведения бизнеса предприниматели чаще всего называют привлечение клиентов (53%), недостаток управленческих знаний (36%) и проблемы с масштабированием продукта или услуги (36%), а также рост затрат и снижение маржинальности (31%).

Помимо операционных задач, предприниматели на старте сталкиваются с нехваткой ресурсов, не связанных напрямую с финансами или процессами. Наиболее часто респонденты упоминали отсутствие баланса между работой и личной жизнью (40%) и потребность в наставнике или менторе (32%). Также 29% говорили о значимости профессионального общения с другими предпринимателями, и столько же — о нехватке уверенности в себе и психологической устойчивости (29%).